Εδώ και καιρό -και μέσα από απίστευτες κόντρες μεταξύ των πρωταγωνιστριών που ήρθαν στην επιφάνεια- είχε γίνει σαφές ότι «Sex and the City 3» δεν θα γυριστεί.

Το ότι δεν θα υπάρξει τρίτη ταινία, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η θρυλική σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες δεν μπορεί να επιστρέψει στην τηλεόραση, ωστόσο, με πάρα πολλές αλλαγές και προσαρμογή των χαρακτήρων και της όλης υπόθεσης στο σήμερα.

Η Κάντας Μπάσνελ -η δημοσιογράφος και συγγραφέας, πάνω στα άρθρα της οποίας βασίστηκε το «Sex and the City» και την οποία υποδύθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ- έχει ήδη υπογράψει για να μεταφερθεί το επόμενο βιβλίο της «Is There Still Sex in the City?» σε τηλεοπτική σειρά από την Paramount Television.

Το «Is There Still Sex in the City?» είναι πρακτικά μια αφήγηση για τις γυναίκες -και τους συντρόφους τους- που δεν είναι πια 30 χρονών και με το ίδιο έξυπνο, αστείο και ανυπόφορα ειλικρινές χιούμορ της Μπάσνελ να διαφωτίσει τη γενιά των 45+ για την καθημερινότητα των γυναικών που βρίσκονται στον δρόμο για την 5η δεκαετία της ζωής τους, όμως, δεν έχουν παραιτηθεί από τον έρωτα, από τα ραντεβού και από την προσπάθεια να βρουν την ευτυχία.

«Δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε, το να είσαι γυναίκα στα 50 σήμαινε απόσυρση, παραίτηση, σύνταξη, χόμπι, να περνάς χρόνο με συνομήλικες φίλες και ίδιων χαμηλών τόνων με σένα. Ας το πούμε απλά, οι συνταξιούχες είχαν μόνο δύο πράγματα να κάνουν: να γερνούν και να παχαίνουν...», εξηγεί η Μπάσνελ και συνεχίζει:

«Δεν γυμνάζονταν. Δεν ξεκινούσαν νέες επιχειρήσεις ή δεν έπαιρναν κανένα ρίσκο. Δεν μετακόμιζαν σε άλλες πολιτείες. Δεν έκαναν one night stands με άγνωστους. Δεν ξεκινούσαν τα πάντα από την αρχή. Ωστόσο, αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα πολλές 50+ γυναίκες και μέσα από αυτή τη σειρά θα ακολουθήσουμε τις πολύπλοκες, πλούσιες, σύνθετες ιστορίες τους...».

Τα γυρίσματα της νέας σειράς θα έχουν και πάλι έδρα τους τη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα το Upper East Side και το Village, παρ' όλα αυτά το βασικό ερώτημα δεν έχει απαντηθεί: η Κάρι Μπράντσο θα έχει λόγο σ' αυτή τη σειρά;

Για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούγονται πολλά, λόγω και της φιλικής σχέσης της με τη δημοσιογράφο, όμως, τι θα γίνει με τους ρόλους που υποδύονταν η Σίνθια Νίξον (που ακολούθησε τον δρόμο της πολιτικής) και της Κιμ Κατράλ που τα έσπασε μεγαλοπρεπώς με τη βασική πρωταγωνίστρια;

Όλα, λογικά θα απαντηθούν με την έναρξη των γυρισμάτων της νέας σειράς που ήδη συζητιέται ως το επόμενο μεγάλο βήμα τόσο της Μπάσνελ, όσο και της Πάρκερ που επιχείρησε να απομακρυνθεί από την περσόνα της Κάρι τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία...

Με στοιχεία από το Parade.com