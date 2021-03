Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε τη λίστα με τα 44 αγαπημένα του κομμάτια όταν κάνει ντους, στο πλαίσιο των podcast «Renegades: Born in the USA» με τον Μπρους Σπρίγκστιν.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά λεπτομερώς για την αγάπη του να τραγουδά όταν κάνει ντους.

«Τραγουδάω στο ντους, τραγουδάω έξω από το ντους. Δεν έχω καμία ντροπή για το τραγούδι μου», είπε γελώντας δυνατά.

Αν και «Οι κόρες μου και η σύζυγός μου εκνευρίζονται μερικές φορές», όπως αποκάλυψε.

Μετά από αυτή του τη δήλωση, το Spotify ανάρτησε τη λίστα αναπαραγωγής του Ομπάμα, η οποία περιλαμβάνει τραγούδια από τους Marvin Gaye, Bob Dylan και Beyoncé, μεταξύ άλλων.

Περιλαμβάνει όμως και ένα κομμάτι του συνομιλητή του, Μπρους Σπρίγκστιν, σε δύο ξεχωριστές εκδόσεις.

