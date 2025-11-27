ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή στο Πέραμα: Αναποδογύρισε φορτηγό

Το φορτηγό στο Πέραμα, πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 71χρονη

ΠΕΡΑΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Facebook Twitter
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή στο Πέραμα / Glomex / ANT1
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Τροχαίο δυστύχημα με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της, σημειώθηκε στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (27/11) στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα καθόδου προς Πέραμα.

Το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος οδηγούσε όχημα μεγάλων κυβικών, πιο συγκεκριμένα φορτηγό, όταν, πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, έχασε τον έλεγχο και βγήκες εκτός οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου στο Πέραμα, ήταν να αναποδογυρίσει το φορτηγό και η γυναίκα να χάσει τη ζωή της, την ώρα που τραυματίστηκε ο γιος της. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μέντα, θυμάρι και δυόσμο από τα παρτέρια του δήμου

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μέντα, θυμάρι και δυόσμο από τα παρτέρια του δήμου

«Η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση του δήμου, αλλά η φροντίδα και η διατήρησή του είναι κυρίως υποχρέωση των δημοτών», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου
LIFO NEWSROOM
 
 