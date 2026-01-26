Τρίκαλα: Νέο βίντεο από την στιγμή της έκρηξης - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Βίντεο που καταγράφει την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης, πέντε εργαζόμενες στη νυχτερινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια της έκρηξης, με την Πυροσβεστική να ανασύρει το απόγευμα της Δευτέρας μία πέμπτη σορό, όπως μετέδωσε σχετικά το Mega και τόνισε σχετικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε πως στελέχη της Υπηρεσίας «συλλέγουν ανθρώπινα μέλη, τα οποία με τη μέθοδο τύπου DNA θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για την τέταρτη ή πέμπτη σορό».

Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA και από αυτούς, για να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή προπανίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στην τραγωδία και κάποια άλλη χημική αιτία.

