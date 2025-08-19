Θάσος: Πνίγηκε 30χρονος στην παραλία Κοίνυρα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κοίνυρα στη Θάσο ένας 30χρονος υπήκοος Ρουμανίας.

Στο σημείο έσπευσε η Λιμενική Αρχή Θάσου, ενώ λουόμενοι - ανάμεσά τους μία γιατρός - και διασώστες του ΕΚΑΒ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

