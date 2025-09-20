Τέμπη: 50 σωματεία του πολιτισμού στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι

«Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» τονίζουν, μεταξύ άλλων, 50 σωματεία του Πολιτισμού που συμπαρίστανται στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες των αρμοδίων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που οδήγησαν 57 ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες στα νοσοκομεία με βαριές βλάβες και μόνιμες αναπηρίες» αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, απευθύνοντας παράλλλα κάλεσμα για την Κυριακή (21/9) στο Σύνταγμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Κάλεσμα των σωματείων του πολιτισμού στο Σύνταγμα την Κυριακή 21/9, ώρα 18:30 -Συμπαράσταση στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Τις τελευταίες μέρες οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και οι τραυματίες του κρατικού εγκλήματος βρίσκονται σε μια νέα τροπή του δράματος: Μετά τα αλλεπάλληλα μπαζώματα του χώρου και την εξαφάνιση των στοιχείων που αποδεικνύουν το έγκλημα, ο Ανακριτής έκλεισε την ανάκριση χωρίς να ενσωματώσει κρίσιμα στοιχεία, ο Εισαγγελέας προχώρησε σε απαγγελία κατηγοριών-εξπρές χωρίς να αγγίξει βασικούς υπαίτιους της κατάστασης στους σιδηρόδρομους, οι γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή των παιδιών τους εισπράττουν αρνητική απάντηση.

Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες των αρμοδίων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που οδήγησαν 57 ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες στα νοσοκομεία με βαριές βλάβες και μόνιμες αναπηρίες.

Φυσικά στην όλη υπόθεση δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για μεμονωμένο περιστατικό. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν έρθει στο φως όλες οι δυσλειτουργίες του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, όπου ολόκληρα τμήματα του δικτύου δούλευαν και συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς φωτεινούς σηματοδότες, χωρίς σημάνσεις, χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ οι καταγγελίες των σωματείων για τις ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και γενικά στις συγκοινωνίες είναι δεκάδες και δείχνουν πως το δυστύχημα των Τεμπών ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τους συγγενείς των 57 νεκρών, αφορά τις ζωές όλων μας.

Από τη Δευτέρα 15.9 ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας, ως μέσο πίεσης και αγανάκτησης με τις διαδικασίες Δικαιοσύνης και κυβέρνησης, με κύριο αίτημα την εκταφή του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εξακριβωθούν οι ακριβείς λόγοι θανάτου του, ένα αίτημα το οποίο απορρίπτουν σθεναρά η εισαγγελία και οι αρχές.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του.

Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους.

Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη.

Καλούμε εργαζόμενους και εργαζόμενες, το λαό και τη νεολαία, καθημερινά στο Σύνταγμα, για να εκφράζει τη συμπαράσταση του.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Σύνταγμα στο σημείο-μνημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιού του, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή, θα συμπαρασταθούμε και θα στηρίξουμε το αίτημα του απεργού πείνας Π. Ρούτσι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΣΚΟΘΕΤΩΝ DJ's ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΟΡΩΔΩΝ Ε.Λ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ (ΕΣΕΑΜ-ΟΤΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΑΡΒΟΥΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Ε.Ρ.Τ.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ρ.Τ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Μ.Σ.Τ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Η λίστα υπογραφών παραμένει ανοιχτή».

