Ρέντη: Συμπλοκή νεαρών με μεγαλύτερους μέσα σε αίθουσα σινεμά λόγω φασαρίας

Οι νεαροί φέρεται να επιχείρησαν να τους επιτεθούν ακόμη και με τούβλα, έξω από την αίθουσα του κινηματογράφου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρέντη: Συμπλοκή νεαρών με μεγαλύτερους μέσα σε αίθουσα σινεμά λόγω φασαρίας
Φωτ. από το επεισόδιο στου Ρέντη / Glomex
Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, σε σινεμά στου Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προβολής ταινίας σε σινεμά στου Ρέντη, καθώς μία ομάδα νεαρών φέρεται να έκανε φασαρία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που παρακολουθούσαν την ταινία ενοχλήθηκαν και η κατάσταση γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου, καθώς πιάστηκαν στα χέρια.

Όπως διακρίνεται και σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν να τους χωρίσουν, όμως η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και εκτός αίθουσας, μετά το τέλος της ταινίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να τους επιτεθούν.

 
