Πώς έγινε η έκρηξη στη Βιολάντα: Το πιο πιθανό σενάριο για τα αίτια - Γιατί ψάχνουν τους σωλήνες παροχής αερίου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά προκάλεσαν τον θάνατο πέντε γυναικών. Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το επικρατέστερο σενάριο για το πώς συνέβη

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί, είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Βέβαια, πρώτα χρειάζεται να αφαιρεθεί ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν να εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, αναφέρθηκε στο τι εξετάζουν οι Αρχές: «Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μίγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων, που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μίγμα που είχε δημιουργηθεί.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως, σήμερα Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η Πυροσβεστική ερευνά για να αποδοθούν ευθύνες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Διερεύνηση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών, ζητά και η αντιπολίτευση.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων εξήγγειλε 24ωρη απεργία για σήμερα, ενώ καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Νέα ανακοίνωση για τις οικογένειες των θυμάτων

Eπίσης, νέα ανακοίνωση εξέδωσε η «Βιολάντα». Πρόκειται για την τρίτη ανακοίνωσή της, ενημερώνοντας για τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων, πέραν των νόμιμων αποζημιώσεων που θα λάβουν.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηνιαία στήριξη των τέκνων των θυμάτων, αλλά και συνέχιση καταβολής της μισθοδοσίας των θυμάτων στις οικογένειές τους. Παράλληλα, η εταιρεία σε κλίμα βαθιάς οδύνης αναφέρει απαντώντας σε όσα καταγράφονται και λέγονται στο δημόσιο χώρο ότι «εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας».

Η νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους. Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».