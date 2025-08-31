Ο καιρός σήμερα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες - Πότε αναμένεται βελτίωση

Θα συνεχισθεί και σήμερα η κακοκαιρία που έπληξε χθες πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Κυριακή, στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας Παξών και Ηπείρου.

Αναμένεται βελτίωση καιρού από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται μετά το μεσημέρι από τα δυτικά στη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι σε Σύβοτα και Παξούς, καταιγίδες σε Ιωάννινα και Μέτσοβο

Η κακοκαιρία σάρωσε το Σάββατο τη Δυτική Ελλάδα.

Πλημμύρισαν οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης της Κέρκυρας αλλά και στις περιαστικές περιοχές, λόγω της έντονης βροχόπτωσης σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία.

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην Κέρκυρα:

Κατέρρευσε η κατασκευή στα Ιωάννινα:

Επίσης, δεκάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν λόγω των νερών, ενώ επιχειρήσεις πλημμύρισαν κυρίως στην περιοχή της Σπηλιάς στο ιστορικό κέντρο.

Υδροστρόβιλοι σε Σύβοτα και Παξούς:

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ ήταν τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά προς την κεντρική γραμμή. Μετά από λίγη ώρα ηλεκτροδοτήθηκαν ξανά οι περιοχές.

Έντονη καταιγίδα στη Μηλιά Μετσόβου:

Καταιγίδα στα Ιωάννινα:

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.