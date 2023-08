Φωτιές: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για πληγείσες περιοχές

Ενεργοποιήθηκε για ακόμη μια φορά το Copernicus για τις πληγείσες από την φωτιά περιοχές σε Αττική, αλλά και Κομοτηνή και Ροδόπη.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά σε περιοχές στη Φυλή, στον Ασπρόπυργο, στις Αχαρνές και για περιοχές των δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου και Αρριανών.

Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των δήμων Φυλής και Ασπροπύργου της ΠΕ Δυτικής Αττικής και του δήμου Αχαρνών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, (κωδικός ενεργοποίησης EMSR690) οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 22 Αυγούστου και περιοχές στη χωρική αρμοδιότητα των δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου και Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης (κωδικός ενεργοποίησης EMSR689) η οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα 21 Αυγούστου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων

🔴Update #Wildfires in #Greece🇬🇷🔥



New activation for wildfires north of #Athens❗️



At the moment, our #RapidMappingTeam is working on 5⃣ activations in parallel to support emergency responders in the country#EMSR686#EMSR687#EMSR688#EMSR689#EMSR690https://t.co/cPdkCFPCj0 pic.twitter.com/urQyrmOfIb