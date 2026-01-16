Νεαρή οδηγός παρέσυρε 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.



Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.



Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, η νεαρή φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη γίνει ξεκάθαρες, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια σειρά αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή, σύνολο 15 στον αριθμό. Καθώς η ταχύτητα με την οποία κινείτο φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, η οδηγός προκάλεσε ζημιές τόσο στα οχήματα, επάνω στα οποία προσέκρουσε, αλλά και σε περίπτερο της περιοχής.



Αν και οι ζημιές ήταν μεγάλες, η ίδια δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ωστόσο, αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη με βαρύτατες κυρώσεις, από τη στιγμή που οι αρχές επιβεβαιώσουν, ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, που ξεπερνά τα όρια.

Το τροχαίο διερευνάται από την Τροχαία σε ό,τι αφορά την αιτία, που η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα. Το τοπικό μέσο thestival.gr μεταφέρει την πληροφορία, ότι πρόκειται για 24χρονη, η οποία συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.