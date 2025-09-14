Μυτιλήνη: Σκηνοθέτησε ληστεία για μην μάθει η οικογένειά του ότι ξόδεψε 760 ευρώ

Συνελήφθη ένας 66χρονος στη Μυτιλήνη που σκηνοθέτησε ληστεία για μην μάθει η οικογένειά του ότι ξόδεψε 760 ευρώ.

Ο άνδρας κατήγγειλε πως στον εμπορικό λιμένα Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων, αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία, τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο τραπεζικές κάρτες, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και κλειδιά, ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, κατήγγειλε ψευδώς το προαναφερόμενο περιστατικό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση «σκηνοθετημένης» ληστείας, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα στις (12-09-2025) στη Μυτιλήνη.

Συνελήφθη, (13-09-2025) στη Μυτιλήνη, ημεδαπός (66χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.

Πιο συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί καταγγελία του 66χρονου σε αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία, βραδινές ώρες χθες στον εμπορικό λιμένα Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων, αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία, τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, -2- τραπεζικές κάρτες, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των -760- ευρώ και κλειδιά, ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.

Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και κυρίως των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε το υποτιθέμενο «θύμα» προέκυψε ότι, ο 66χρονος κατήγγειλε ψευδώς το προαναφερόμενο περιστατικό, προκειμένου να αιτιολογήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ίδιος δαπάνησε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης».