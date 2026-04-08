Μετέωρα: Βίντεο από τη στιγμή που η 65χρονη πέφτει στο κενό

Συγκλονισμένη βρίσκεται η τοπικοί κοινότητα στα Μετέωρα, μετά τον τραγικό θάνατο μίας 65χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 65χρονη αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα και κατευθύνθηκε προς το σημείο του βράχου.

Στη συνέχεια, βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από επισκέπτη που κατέγραψε τυχαία το γεγονός, διακρίνεται η στιγμή της πτώσης της στο κενό.

Μέχρι τώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν ασαφείς.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν πρόκειται για ατύχημα ή κάτι άλλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κηδεία της 65χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο Καλοχώρι, όπου και διέμενε.

Μετέωρα: Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού της 65χρονης

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού της, πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στα Μετέωρα, όπου είχε εντοπιστεί μετά την πτώση της από μεγάλο ύψος.

Οι διασώστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του μεγάλου υψομέτρου της περιοχής.

Η επιχείρηση απαίτησε απόλυτο συντονισμό και μεγάλη προσοχή, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια.