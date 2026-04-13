Μενίδι: Μερικός ακρωτηριασμός για τον 14χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα

Σε μερικό ακρωτηριασμό, προχώρησαν οι γιατροί στον 14χρονο, που τραυματίστηκε από κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασσίου στο Μενίδι, όταν επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία όμως εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στον αντίχειρα και οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τη βλάβη όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ο ανήλικος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, ενώ παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.