Καιρός- Κολυδάς: Πόσο απειλητικά είναι για την υγεία τα χοντρά σωματίδια ορυκτής σκόνης

Η έντονη αφρικανική σκόνη που έπληξε τη χώρα μας και προβλημάτισε πολλούς ειδικούς αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα φαίνεται ότι έχει πολλά μυστικά.

Μετά την έντονη παρουσία της αφρικανικής σκόνης το προηγούμενο διάστημα στη χώρα, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, παρουσίασε μια ανάλυση.

Όπως ανέφερε στο Χ (πρώην Twitter) σε πρόσφατη προδημοσίευση διδακτορικής εργασίας της Natalie Ratcliffe διαπιστώθηκε ότι τα χοντρά σωματίδια ορυκτής σκόνης έχουν παρατηρηθεί πολύ πιο μακριά από τη Σαχάρα από ό,τι αναμενόταν με βάση τη θεωρία. Τα σωματίδια αυτά έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στα λεπτότερα σωματίδια στον υπολογισμό της ακτινοβολίας της Γης , στους κύκλους του άνθρακα και των υδρολογικών κύκλων, παρότι τείνουν να υποεκτιμούνται στα κλιματικά μοντέλα.

Στην εργασία χρησιμοποιούνται μετρήσεις της κατανομής σκόνης από αποστολές αεροσκαφών στη Σαχάρα, τα Κανάρια Νησιά, το Πράσινο Ακρωτήριο και την Καραϊβική. Αξιολογείται η παρατηρούμενη και η μοντελοποιημένη κατανομή μεγέθους σκόνης σε μεταφορά μεγάλης εμβέλειας σε υψηλή κατακόρυφη ανάλυση χρησιμοποιώντας το ενοποιημένο μοντέλο Met Office, το οποίο εξετάζει σκόνη με διάμετρο έως 63,2 μm, μεγαλύτερη από τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα.

Είναι σημαντικό ότι τα χονδροειδή σωματίδια στο μοντέλο εναποτίθενται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της μάζας της σκόνης που επιδεινώνεται με τη μεταφορά προς τα δυτικά. Η συνεισφορά μάζας σκόνης 20–63 μm μεταξύ υψομέτρου 2–3,7 km υποτιμάται από παράγοντες έως και 11 φορές στη Σαχάρα, 150 στα Κανάρια Νησιά και 340 στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Αυτή η εργασία μας δίνει σημαντικές πληροφορίες στον αυξανόμενο όγκο έρευνας που καταδεικνύει την ανάγκη για επαναξιολόγηση βασισμένη στη διαδικασία των προσομοιώσεων σκόνης των μοντέλων του κλίματος για τον προσδιορισμό του πού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κάποιες βελτιώσεις»

