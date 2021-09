Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική οκτώ λεπτά μετά τις 13:00.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορείως της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης καταγράφηκε στα 14,8 χλμ.

Αρχικά, το Γεωδυναμικό είχε καταγράψει στα 3,5 Ρίχτερ το σεισμό, αναθεωρώντας λίγο αργότερα το μέγεθός του. Και σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η δόνηση ήταν 3,7 Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.7 strikes 43 km E of #Vrilissia (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/uxUYLFkT6S pic.twitter.com/uWJiowwpLK