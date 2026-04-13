Ίλιον: 30χρονος τραυμάτισε 27χρονο με κατσαβίδι μετά από καταδίωξη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ίλιον, μετά από καβγά μεταξύ δύο οδηγών που ξεκίνησε στη Θηβών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και η ένταση ξεκίνησε στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου στο Ίλιον.

Εκεί ο 30χρονος οδηγός του πρώτου ΙΧ, διαπληκτίστηκε έντονα με τον 27χρονο οδηγό του δεύτερου, στο οποίο επέβαιναν και τρεις φίλοι του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε ενώ τα οχήματα κινούνταν, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αντιπαράθεση μέχρι το Περιστέρι.

Τότε, στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στο ύψος του Αγίου Αντωνίου, τα ΙΧ σταμάτησαν και ο 30χρονος με ένα κατσαβίδι τραυμάτισε ελαφρά τον 27χρονο στο χέρι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, εντόπισαν το κατσαβίδι στο αυτοκίνητο του δράστη και προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε ατόμων που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

