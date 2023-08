Φωτιές: Δύο μέτωπα στον Έβρο, ήχησε ξανά το 112- Διάσπαρτες μικρές καύσεις στην Πάρνηθα

Η μάχη με τις φωτιές συνεχίζεται σε διάφορα μέτωπα, ενώ 44 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Ειδικά στην φωτιά στην Αλεξανδρούπολη που καίει τον Έβρο δύο είναι τα μέτωπα, με αυξημένες δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν. Πριν από λίγα λεπτά εστάλη πάλι μήνυμα 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Κοτρωνιά να απομακρυνθούν προς Γιαννούλη.

Αναλυτικότερα, με αυξημένες επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και με ήπιους ανέμους προς το παρόν συνεχίζονται σήμερα οι επιχειρήσεις για τις φωτιές στα δύο εναπομείναντα μέτωπα της πυρκαγιάς στον Έβρο, στη Λεπτοκαρυά και την περιοχή της Κοτρωνιάς. Νωρίτερα έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τα μέτρα για την αποκατάσταση των δασών Έβρου και Πάρνηθας

Σύμφωνα με τη δασάρχη Σουφλίου, Γιάννα Διαγκάκη από χθες η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης έχει επικεντρωθεί στο μεγάλο σε μήκος μέτωπο της Κοτρωνιάς προσπαθώντας να το περιορίσουν, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα έργου και για την αναχαίτιση της πυρκαγιάς αλλά και για την προστασία των αναδασώσεων Πεύκης που υπάρχουν στην περιοχή.

Ειδικότερα σήμερα επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Όπως ανέφερε πριν από λίγο στη νεότερη ενημέρωση η πυροσβεστική στον Έβρο, αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκίμμη, Τρείς Βρύσες, Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και αύριο αναφορικά με τις φωτιές λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Για αύριο Τετάρτη, λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) πυρκαγιάς θα βρίσκονται 16 περιοχές σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

-Αττική

-Βοιωτία

-Αργολίδα

-Κορινθία

-Έβρος

-Κύθηρα

-Φθιώτιδα

-Ρόδος

-Κάρπαθος

-Κάσος

-περιοχές Κρήτης

-περιοχές Μεσσηνίας

-περιοχές Λακωνίας

-περιοχές Αχαΐας

-περιοχές Μαγνησίας

-περιοχές Φωκίδας

Στο μεταξύ η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα, «για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει:

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε 6 κράτη μέλη. Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με 6 ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η ΕΕ ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Responding to the largest #wildfires 🔥 ever recorded in the EU, we are conducting a massive #rescEU operation in Greece with: 🔺️11 firefighting planes 🔺️1 helicopter 🔺️407 firefighters 🔺️62 vehicles More on our #EUCivilProtection operation👇 https://t.co/6FPGTYMp5H pic.twitter.com/UPZZn1NXHw

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της ΕΕ εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με 9 αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk