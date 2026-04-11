Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

Συγκεκριμένα, για τον περιορισμό της φωτιάς στη Νέα Σμύρνη, έχουν σπεύσει 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, καθώς εκφράζονται φόβοι για επέκτασή της.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το απόγευμα σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη, ενώ φέρεται να αναζητείται ένας ένοικος.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026