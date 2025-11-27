Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αθήνα: Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

Το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αθήνα, στην πλατεία Συνταγμάτος.

Η Αθήνα εγκαινίασε και επίσημα τη φετινή εορταστική περίοδο, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

Μάλιστα, παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου με τις ομπρέλες του πήγε στην πλατεία Συντάγματος για να δει τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η βραδιά ξεκίνησε στις 17.00 με μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Στις 19.30, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας Συντάγματος.

Από τις 18.30 έως τις 20.30, ο Πάνος Μουζουράκης παρουσίασε το χριστουγεννιάτικο live show, με επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και διασκευές.

Συμμετείχαν οι μουσικοί: Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα, Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα, Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο, Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα, Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο, Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (Διδασκαλία, διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης),

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας είναι ένα καταπράσινο έλατο ύψους 19 μέτρων, από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια, που πήρε τη θέση του στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, εντυπωσιακά στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη ζεστή, χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο έλατο, έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της. Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί θα βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.

Ο εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και απλώνεται σε όλη την πόλη. Περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές.