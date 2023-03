CIVICUS Monitor: Επιδεινώθηκαν οι ελευθερίες του πολίτη στην Ελλάδα

Επιδείνωση των ελευθεριών του πολίτη στην Ελλάδα το 2022 κατέγραψε το CIVICUS Monitor στην ετήσια έκθεσή του.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας στις ελευθερίες του πολίτη είναι 52/100 και το CIVICUS Monitor εκτιμά ότι από «περιορισμένες» πλέον είναι «παρεμποδισμένες».

«Συνεχιζόμενη ποινικοποίηση της αλληλεγγύης, το Predatorgate συνεχίζει να αποκαλύπτεται» είναι ο τίτλος της αναλυτικής έκθεσης για την Ελλάδα που συνέταξε η παγκόσμια ερευνητική συνεργασία. Το CIVICUS Monitor αξιολογεί σε 197 χώρες την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και τις κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες: κλειστές, καταπιεσμένες, παρεμποδισμένες, περιορισμένες ή ανοιχτές.

🇬🇷#Greece has been downgraded to 'obstructed' in #PeoplePower 2022 ratings report:



❌Criminalisation of CSO & activists working with refugees & #asylumseekers

❌Continuous legal harassment & surveillance of journalists

❌Repressions on protests