Έκρηξη στη Βιολάντα: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά από περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων, οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας. Η απόφαση να μην υπάρξει αυτή τη στιγμή περαιτέρω δικαστική ενέργεια συνδέεται με το ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και ο φάκελος δεν έχει συμπληρωθεί με όλες τις αναγκαίες πραγματογνωμοσύνες και αξιολογήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όπως αναφέρεται, όταν η δικογραφία ολοκληρωθεί και φτάσει πλήρης στην εισαγγελική αρχή, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και για το αν θα ασκηθούν επιπλέον διώξεις ή θα υπάρξουν άλλες διαδικαστικές κινήσεις.

Η υπόθεση αφορά την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 3:55, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακολούθησε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Από τα έως τώρα στοιχεία που εξετάζονται, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται ενδεχόμενη διαρροή προπανίου. Πληροφορίες από την προανάκριση αναφέρουν ότι το αέριο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από δεξαμενή σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων από τον χώρο του υπογείου, συσσωρεύτηκε και στη συνέχεια προκάλεσε την έκρηξη. Στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εξετάζεται αν θα μπορούσε να προκληθεί σπινθήρας που να λειτούργησε ως πυροδότης.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για καταθέσεις εργαζομένων ότι το τελευταίο διάστημα είχαν αντιληφθεί οσμή αερίου και είχαν ενημερώσει αρμόδια πρόσωπα στο εργοστάσιο. Οι καταθέσεις αυτές αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, μαζί με τα ευρήματα από την αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν σωλήνες προπανίου στον χώρο του υπογείου που έφεραν διάτρηση, στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Παράλληλα, στην έρευνα εντάσσεται και ο έλεγχος πυρασφάλειας που πραγματοποιείται στις δεξαμενές και στους χώρους του εργοστασίου, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προδιαγραφές.

Στο μεταξύ, στον χώρο συνεχίζονται εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης υλικών από τις καμένες εγκαταστάσεις, ενώ ο δήμος Τρικάλων έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων.