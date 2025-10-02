Βασίλης Παϊτέρης: «Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει» - Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο τραγουδιστής

Τις πρώτες δηλώσεις του έκανε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τη ΓΑΔΑ, μετά τη σύλληψή του.

Ο 75χρονος τραγουδιστής συνελήφθη από την Τροχαία και πλέον κρατείται στη ΓΑΔΑ, με τις Αρχές να έχουν δρομολογήσει τη μεταγωγή του στις φυλακές Λάρισας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής βαρυνόταν με καταδικαστική απόφαση που συνδεόταν με πολεοδομικές παραβάσεις. Η υπόθεση αφορά οικοδομή που είχε ανεγερθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο το οποίο ουδέποτε εξόφλησε.

Τα χρέη του, όπως αναφέρεται, έχουν πλέον ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του σε εκπομπή του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης, δήωσε «Είμαι στη ΓΑΔΑ. Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει πάνω στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και δε θυμάμαι πόσα χρόνια για ένα σπίτι. Με πιάσανε στο δρόμο και μου λένε, αυτό και αυτό. Έχεις αυτή την ιστορία που είναι αυτά τα χρόνια».

«Είμαι τώρα στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα. Με συνέλαβαν το προηγούμενο Σάββατο. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητήσει να εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού, όμως οι αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε αυτό το αίτημα.