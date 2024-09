Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ξυλόκαστρο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο, η οποία μαίνεται για δεύτερο 24ωρο στην Κορονθία.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο της καταστροφικής φωτιάς στο Ξυλόκαστρο, αναφέρουν πως είναι ανεξέλεγκτη και οι ελπίδες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να κοπάσουν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Συγκεκριμένα ελπίζουν μέσα στις επόμενες ώρες το βράδυ της Δευτέρας, να κοπάσουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή, προκειμένου να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Υπενθυμίζεται πως από το πρωί, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο, παρά τις συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του Αντ1, δύο είναι τα σενάρια στα οποία επικεντρώνονται οι Αρχές, σχετικά με το πως ξεκίνησε η φωτιά το πρωί της Κυριακής. Το ένα είναι να έγινε εμπρησμός από πρόθεση και το δεύτερο αφορά πάλι εμπρησμό αλλά από αμέλεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες τις επόμενες ώρες αναμένεται να πετάξει drone πάνω από το σημείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να ερευνηθεί.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος και 110 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα, με τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου να δηλώνει πως «καίγεται όλος ο δήμος».

Νωρίτερα μετά από μηνύματα του 112, εκκενώθηκαν ακόμη τέσσερις οικισμοί στην περιοχή όπου μαίνεται η μεγάλη φωτιά.

Το μήνυμα από το 112 ήχησε για τρίτη φορά σήμερα, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη και Άνω Καλλιθέα να εκκενώσουν τα χωριά τους προς Σοφιανά και Ρέθι.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 για εκκένωση των χωριών Χελυδόρεο, Ζάχολη και Πύργος Κορινθίας.

⚠ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Lagadaeika, #Spartinaeika, #Pellini, #Ano_Kallithea, evacuate towards #Sofiana - #Rethi



‼ Follow the instructions of the Authorities



