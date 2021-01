Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου «βλέπουν» επιστήμονες που μίλησαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν ταυτόχρονα στα θρανία οι μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα Δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς κι ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης,. Τόνισε δε ότι για να επαναλειτουργήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, σχολίασε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Όπως ανέφερε «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να ''φουντώνει'' ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Επιπλέον, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το Γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Δερμιτζάκης: Νομίζω ότι θα πρέπει να ''ανοίξει'' η Ελλάδα

Σύμφωνος με το άνοιγμα του λιανεμπορίου εμφανίστηκε ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Δερμιτζάκη, δεν έχουμε δει όλο το αποτέλεσμα των γιορτών, καθώς τα Θεοφάνια δεν έχει φανεί ακόμα πόσο επίπτωση είχαν. «Υπάρχει το ρίσκο να έχουμε κάποια μεγάλη επίπτωση, όμως το καλό στοιχείο με αυτό είναι ότι είναι ''μια μέρα'', όποτε αν δούμε μια αύξηση των κρουσμάτων για εκείνη τη μέρα, ελπίζω να μην σταθεροποιηθεί μεγάλη αλλά να μειωθεί πάλι και λόγω του νέου lockdown», ανέφερε μιλώντας στο Mega.

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου ανέφερε ότι «νομίζω ότι θα πρέπει να ''ανοίξει'' η Ελλάδα καθώς δεν είναι πολύ κλειστή και το lockdown αυτό δεν αποδίδει όπως πρέπει και επειδή δεν λειτουργεί όπως πρέπει μιλάμε για μεταδόσεις που γίνονται μέσω ''παρανομιών'' των κανόνων του lockdown. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο μια συντεταγμένη έξοδος η οποία να του επιτρέπει να κάνει κάποιες δραστηριότητες, να βγει λίγο από την πίεση που έχει».

Σταμπουλίδης: Ετοιμοι να ανοίξουμε με click away και click in shop

Αισιοδοξία για το άνοιγμα της αγοράς υπάρχει και στους ανθρώπους του λιανεμπορίου. Τη Δευτέρα, σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης είπε πως τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν «δειλά - δειλά» με την μέθοδο του click away ή του click in shop σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο κ. Σταμπουλίδης, μιλώντας στο OPEN, σημείωσε πως η επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας θα φέρει «οξυγόνο» στα δημόσια έσοδα αλλά και τις επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Όπως είπε, το click away δεν επιβάρυνε επιδημιολογικά την κατάσταση, ενώ κάλεσε τους επιστήμονες να είναι φειδωλοί στις δηλώσεις τους και να μην προκαλούν πανικό.

Μητσοτάκης: Η αγορά θα ανοίξει με το σύστημα click away

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τρίτης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, μίλησε για τις διαθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας.

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και την οικονομική στήριξη, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους άμεσα ενδιαφερόμενους και δεσμεύτηκε: «Να γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας και οι ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων ότι θα σταθούμε δίπλα στον καθένα και στην κάθε μία που έχουν ανάγκη. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους».

Για την περίοδο των εκπτώσεων είπε ότι «με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που ήμασταν τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, για να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει έστω και με το click away ή έστω και στα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολίτες να μπαίνουν στα καταστήματα με ραντεβού. Το βασικό μας μέλημα αυτή στιγμή -και το καταλαβαίνω απόλυτα- είναι να βοηθήσουμε, να το πω πολύ απλά στη γλώσσα της αγοράς, το εμπόριο να ξεστοκάρει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό και το μέλημά μας και η προσοχή μας θα στραφεί στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ζήτημα των εκπτώσεων».

Τόνισε όμως ότι το άνοιγμα εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής των επιστημόνων. «Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει στην Επιτροπή τελικά τι θα αποφασίσει. Θα πω μόνο ένα πράγμα: Ότι αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away», είπε.

