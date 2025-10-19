29ο Ποδηλατικός Γύρος: Παρά τη βροχή το κέντρο της Αθήνας γέμισε ποδήλατα

Εκατοντάδες ποδηλάτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο.

Παρά τη βροχή, η πόλη γέμισε μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες, οι οποίοι φορώντας τα αδιάβροχα τους έκαναν τη βόλτα τους συμμετέχοντας στη διοργάνωση που αποτελεί πια θεσμό για την Αθήνα.

Με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, ποδηλάτησαν σε διαδρομές προσαρμοσμένες για κάθε επίπεδο, στέλνοντας μήνυμα για έναν πιο υγιεινό, βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης.

Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας συνεχίζει να ενώνει, να εμπνέει και να αποδεικνύει πως η ποδηλασία έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στη ζωή της πόλης.