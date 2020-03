Εικόνες από άνδρες του Λιμενικού Σώματος που πυροβολούν στη θάλασσα για να αποτρέψουν την είσοδο λέμβου με μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έδωσε στη δημοσιότητα το BBC.

Οι λιμενικοί φαίνονται με ένα μακρύ μεταλλικό αντικείμενο να σπρώχνουν το φουσκωτό σκάφος, σε μία προσπάθεια να επιστρέψει στην Τουρκία.

Σε άλλη περίπτωση, φαίνονται να έχουν προσεγγίσει λέμβο, να πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό και να χτυπούν με ραβδιά τους επιβαίνοντες, μπλοκάροντας τον πλου προς Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Μαρκ Στόουν του Skynews, το υλικό δόθηκε στο βρετανικό τηλεοπτικό μέσο από τις τουρκικές Αρχές, με τον ισχυρισμό πως πρόκειται για εικόνες που καταγράφηκαν στις 7.26 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, ανοιχτά των ακτών της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt