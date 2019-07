Ιδιαίτερα αισθητός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε στις 14:13 το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αττική.

Τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια του σεισμού αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής οι οποίοι έσπευσαν να βγουν από τα κτίρια που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή.

Στο βίντεο διακρίνεται σκύλος που φεύγει τρομαγμένος όταν ξεκινά ο σεισμός:

Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά μέσα από τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος με πιο χαρακτηριστικά εκείνα από τηλεοπτικές εκπομπές που ήταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα:

I’m in Athens for my first work as an artist with @conflictandart. Athens is abuzz but it seems safe in our corner, with folks spilling out of the buildings after an earthquake shook the city moments ago, cracks on the walls here at the Serafio space pic.twitter.com/6CSVCi9icm