«Παιδαριώδη βανδαλισμό» χαρακτήρισε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ την επίθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του που βρίσκεται δίπλα στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Καλημέρα, σήμερα ξύπνησα με έναν παιδαριώδη βανδαλισμό έξω από το σπίτι μου και θα συνεχίσω να εργάζομαι με τις ελληνικές αρχές για να τιμωρηθούν οι ένοχοι σύμφωνα με τον νόμο. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης στο λογαριασμό του στο Twitter.

Kalimera, I woke up to more childish vandalism this morning outside the residence and will continue to work with Greek authorities to punish the culprits according to law. Destruction of property is not peaceful protest.