Το «Τρίτο Στεφάνι» έρχεται στο Θέατρο Τέχνης με την υπογραφή του Στάθη Λιβαθινού

Ένα ανάγνωσμα ρεαλιστικό και ταυτόχρονα πρωτοποριακό, που καυτηριάζει την ελληνική αστική τάξη του 20ού αιώνα

Ελπίδα Μουρκάκου
Το σπουδαίο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή, «Τρίτο Στεφάνι», μεταφέρεται στο θέατρο σε μια ανατρεπτική διασκευή του Στρατή Πασχάλη, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Στάθη Λιβαθινού.

Το έργο που θεωρείται πλέον κλασσικό, αντικατοπτρίζει την Ελλάδα του 20ού αιώνα, ενώ έχει αρκετά στοιχεία που αντανακλούν στο σήμερα. Δύο γυναίκες αφηγούνται τη ζωή τους, σκιαγραφώντας την ελληνική πραγματικότητα στην εποχή του Μεσοπολέμου και της Κατοχής. Σταδιακά, ξετυλίγονται αναμνήσεις που συνδέονται με πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν το παρελθόν τους και καθόρισαν το μέλλον τους.

Κεντρική ηρωίδα είναι η Νίνα, μια γυναίκα γύρω στα πενήντα, που συζητά με την Εκάβη, την πεθερά της από τον τελευταίο της γάμο. Οι ιστορίες των δύο γυναικών μπλέκονται σε μια συνειρμική ροή, καθώς η διήγησή τους γίνεται αποσπασματικά σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση.

Κεντρικό μοτίβο του μυθιστορήματος είναι οι τρεις αποτυχημένοι γάμοι της Νίνας, που έγιναν από συμφέρον. Το νήμα της ζωής της διαγράφεται μέσα από τους γάμους της, τις απιστίες, τα διαζύγια και τα οικογενειακά δράματα, ενώ η εξιστόρησή της φτάνει μέχρι τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Όλα αυτά ξετυλίγονται μέσα στο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκείνης της εποχής.

Το «Τρίτο Στεφάνι» μεταφέρεται στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν σε μια ανατρεπτική διασκευή του Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ένα έργο εμβληματικό που σημάδεψε τη μεταπολεμική λογοτεχνία, καθώς αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Η θέση της γυναίκας, η μητρότητα, η αντίληψη για τον γάμο και τη σεξουαλικότητα είναι μερικά από τα θέματα που προβάλλονται στο έργο.

Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται αρκετές στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύλων μέσα στην ανδροκρατούμενη ελληνική κοινωνία της εποχής.

Εκεί στηρίζεται και η διαχρονικότητα του έργου, καθώς αυτά τα ζητήματα απασχολούν μέχρι και σήμερα την ελληνική πραγματικότητα.

Ένα ανάγνωσμα ρεαλιστικό και ταυτόχρονα πρωτοποριακό, που καυτηριάζει την ελληνική αστική τάξη του 20ού αιώνα.

Η θεατρική ομάδα, με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που πλαισιώνουν την παράσταση, μεταφέρει το πάντα επίκαιρο έργο του Ταχτσή, με φόντο τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι και τον Εμφύλιο.

Παίζουν: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης

