Οι αειθαλείς 81χρονοι ήρωες Τομ και Τζέρι εξακολουθούν να κάνουν πρωτιές, βάζοντας φωτιές στα ταμεία των κινηματογράφων.

Η νέα ταινία της Warner «Tom & Jerry» κατέλαβε την πρώτη θέση του αμερικανικού box office, συγκεντρώνοντας 13,7 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο που πέρασε, νούμερο εντυπωσιακό δεδομένου ότι προβαλλόταν ταυτόχρονα δωρεάν και στη συνδρομητική πλατφόρμα HBO Max.

Ο γάτος Τομ και το ποντίκι Τζέρι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1940 και δημιουργοί τους είναι οι William Hanna και Joseph Barbera. Ο ανταγωνισμός τους και τα σατανικά τους κόλπα μετρούν πάνω από 161 ταινίες σε παραγωγή της Metro-Goldwyn-Mayer.

Από το 1940 έως το 1958 κέρδισαν επτά βραβεία Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία μικρού μήκους κινούμενων σχεδίων. Οι Τομ και Τζέρι ακόμα και όταν το στούντιο παραγωγής κινουμένων σχεδίων της MGM έκλεισε το 1957 ξεπέρασαν σε εισπράξεις και δημοφιλία τους διάσημους ανταγωνιστές τους, Looney Tunes.

Έχουν γίνει πολλά spin-offs, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών σειρών The Tom and Jerry Show (1975), The Tom and Jerry Comedy Show (1980-1982), Tom & Jerry Kids (1990-1993), Tom and Jerry Tales ( 2006–2008), και The Tom and Jerry Show (2014 – σήμερα).

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που βασίζεται στη σειρά, Tom and Jerry: The Movie, κυκλοφόρησε το 1992 και 13 ταινίες direct-to-video έχουν δημιουργηθεί από το 2002 μέχρι σήμερα.

Παραγωγή της Warner, το δημοφιλές live-action/animation δείχνει με τα ενθαρρυντικά αυτά νούμερα ότι το κοινό όχι μόνο δεν έχει αφήσει τις ταινίες αλλά θα επιστρέψει και στις αίθουσες που, όπως στη Νέα Υόρκη, θα επιτραπεί να ανοίξουν στις 5 Μαρτίου με χωρητικότητα 25 τοις εκατό.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τo box office, ήταν το καλύτερο από τα Χριστούγεννα και το δεύτερο καλύτερο από τότε που άρχισαν να ανοίγουν οι κινηματογράφοι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στο παιχνίδι μπαίνει και η παραγωγή της Ντίσνεϊ «Raya and the Last Dragon», μια περιπέτεια φαντασίας και δράσης που θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα, όπως αναμένεται.

Με τις εισπράξεις να έχουν αλλάξει δραματικά από το ξέσπασμα της πανδημίας, το άνοιγμα των αιθουσών σταδιακά αναμένεται να κάνει μια ένεση αισιοδοξίας στα σινεμά αλλά και στη δημοφιλία των ταινιών.

Οι κορυφαίες δέκα ταινίες το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν:

1. Tom & Jerry

2. The Croods: A New Age

3. The Little Things

4. Wonder Woman

5. The Marksman

6. Judas and the Black Messiah

7. Monster Hunter

8. Land

9. Nomadland

10. News of the World