Σοφία Λόρεν: Καταχειροκροτήθηκε ως «νονά» του φεστιβάλ όπερας της Βερόνα

Η γυναίκα θρύλος του ιταλικού κινηματογράφου Σοφία Λόρεν, καταχειροκροτήθηκε από όλους τους θεατές στο φεστιβάλ όπερας «Arena di Verona», του οποίου ορίστηκε ως «νονά».

Στις 16 Ιουνίου κατά την διάρκεια των εορτασμών της εκατονταετηρίδας του φεστιβάλ «Arena di Verona»-που συμπληρώνεται τον επόμενο μήνα- πριν από την παράσταση «Αϊντα» του Τζουζέπε Βέρντι η 88χρονη Σοφία Λόρεν κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού που είχε κατακλύσει την όπερα της Βερόνα.

Ο θρύλος της οθόνης Σοφία Λόρεν ορίστηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας «νονά» των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του φεστιβάλ όπερας της Βερόνα. «Η Σοφία Λόρεν θα είναι η προστάτιδα της βραδιάς για τον εορτασμό της 100ής επετείου του φεστιβάλ όπερας Arena di Verona που θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο», δήλωσε προ ημερών ο υφυπουργός Πολιτισμού, Τζιανμάρκο Μάτσι. «Περιμέναμε την επιβεβαίωση για να το πούμε: μια εξαιρετική νονά, που είναι η εικόνα εκείνη που δίνει περισσότερο από κάθε τι την αίσθηση της Ιταλίας στον κόσμο» ανέφερε ο υφυπουργός σύμφωνα με το ANSA.

Η θρυλική Σοφία Λόρεν, 88 ετών σήμερα, ήταν η πρώτη ξενόγλωσση ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, για την ταινία «Δύο γυναίκες», ενώ έχει επίσης πέντε «Χρυσές Σφαίρες» στην τροπαιοθήκη της.

Η Σοφία Λόρεν, λοιπον, ως «νονά» του φεστιβάλ όπερας «Arena di Verona» για την 100ή επέτειό του εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της «Αϊντα» στην αρένα για την παράσταση υπό τη διεύθυνση του έμπειρου αρχιμουσικού Mάρκο Αμιλιάτο.

