Σελίν Ντιόν: Αποκάλυψε ότι έπασχε από το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου για 17 χρόνια πριν το ανακοινώσει επίσημα

Τον Δεκέμβριο του 2022 η Σελίν Ντιόν είχε συγκινήσει παγκοσμίως όταν είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (SPS) που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, ειδικά τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

Τώρα σε συνέντευξη που έδωσε η Σελίν Ντιόν στην εκπομπή «Today» του NBC και θα προβληθεί αύριο Τρίτη (11/6) η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι έδινε κρυφά μάχη ενάντια στο Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου για 17 ολόκληρα χρόνια και το αποκάλυψε το 2022 γιατί δεν άντεχε άλλο να κρύβει κάτι τέτοιο από τον κόσμο που την αγαπά.

Χαρακτήρισε το μυστικό που κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια σαν ένα «μεγάλο βάρος», εξηγώντας ότι έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν μια ηρωίδα, ενώ την ίδια στιγμή ένιωθε ότι το σώμα της την εγκαταλείπει.

«Κρατιόμουν από τα όνειρά μου. Ωστόσο, το βάρος του να λέω ψέματα ήταν για μένα πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούσα πλέον να λέω ψέματα στους ανθρώπους που με έφτασαν εκεί που βρίσκομαι σήμερα», συμπλήρωσε.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "I could not do this anymore," she says, adding, "Lying for me, the burden was too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO