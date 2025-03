Ρόμπερτ Πάτινσον, Πανελλήνιον και September 5 από αύριο στους κινηματογράφους

Μαζί με την αναπόφευκτη επαναφορά των νικητών της οσκαρικής απονομής, 9 ταινίες έρχονται να προστεθούν στο κινηματογραφικό πρόγραμμα από αυτή την Πέμπτη.

Μετά από αρκετές αναβολές και μια πρεμιέρα στην πρόσφατη Μπερλινάλε, το Mickey 17 του Μπονγκ Τζουν-Χο κυκλοφορεί, επιτέλους, αποκαλύπτοντας στο κοινό τις ανησυχίες του Κορεάτη δημιουργού για τον κόσμο μας. Ξεχωρίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον σε μια τρομερά ενεργητική ερμηνεία, που συχνά θυμίζει κάτι από Looney Tunes.

Το September 5 είναι ένα σφιχτοδεμένο θρίλερ κλειστών χώρων με λεπτοδουλεμένο σενάριο και, ταυτόχρονα, η πιο συγκροτημένη ταινία για τη δημοσιογραφική ηθική από την εποχή του Goodnight and Good Luck.

To Πανελλήνιον είναι ένα «τζαρμουσικών» διαθέσεων ντοκιμαντέρ με αντικείμενο το ιστορικό σκακιστικό καφενείο των Αθηνών. Δίχως ίχνος υπερβολής, πρόκειται για μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών.

Facebook Twitter Το Armand αποτελεί μια σκανδιναβική άσκηση δυσφορίας που βυθίζεται όλο και βαθύτερα σε μια άβυσσο επιτήδευσης.

Το Armand αποτελεί μια σκανδιναβική άσκηση δυσφορίας που βυθίζεται όλο και βαθύτερα σε μια άβυσσο επιτήδευσης, το Κρέας είναι ένα ενδιαφέρον δείγμα εγχώριου κοινωνικού σινεμά που βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό του λόγω μιας ατυχέστατης αισθητικής επιλογής, ενώ το Ποτάμι επιχειρεί να διασχίσει τη λεωφόρο μιας παράδοξης ρομαντικής ταινίας, δίχως να αποφεύγει τις στραβοτιμονιές.

Κυκλοφορούν επίσης και το In the Lost Lands, με το οποίο ο Πολ W.S. Άντερσον – καμία σχέση με τον Πόλ Τόμας Άντερσον- στοχεύει στην εκκίνηση μιας νέας κινηματογραφικής σειράς δράσης, το χειροποίητο animation Sirocco and the Kindgom of the Winds, που συνιστά μια αξιόλογη πρόταση για τις οικογένειες και το Rebellious, που αναμασά δίχως έμπνευση μοτίβα (και χαρακτήρες) γνωστών στουντιακών επιτυχιών.