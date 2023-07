Ρώμη: Αρχαιολόγοι ίσως ανακάλυψαν το θέατρο του Νέρωνα

Ο Νέρωνας υπήρξε αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 54 μ.Χ. έως το 68 μ.Χ. και υπήρξε, μεταξύ άλλων, γνωστός για τη φερόμενη αγάπη του στις τέχνες.

Τώρα, αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ίσως ανακάλυψαν απομεινάρια ενός θεάτρου κοντά στο Βατικανό που φέρεται να ήταν του Νέρωνα. Η αρχαιολογική ανασκαφή του χώρου που διεξήχθη στον κήπο του Palazzo della Rovere έφερε στο φως κατασκευές και διακοσμήσεις που ομοιάζουν με αυτά ενός θεάτρου εκείνης της εποχής.

Η αρχαιολόγος, Ντανιέλα Πόρο δήλωσε ότι πρόκειται για μια «εξαιρετική ανακάλυψη» καθώς στον εν λόγω χώρο πιστεύεται ότι ο Νέρωνας έκανε πρόβες για απαγγελία ποίησης και μουσικές παραστάσεις. Ο χώρος είχε αναφερθεί και γραπτώς σε ρωμαϊκά κείμενα αλλά μέχρι τώρα δεν είχε εντοπιστεί.

Στο σημείο έχουν βρεθεί τμήματα των καθισμάτων του θεάτρου μαζί με κομψές κολόνες και μάρμαρα. Παράλληλα βρέθηκαν εκλεπτυσμένες διακοσμήσεις με φύλλα χρυσού σε στόκο και αποθηκευτικοί χώροι για κοστούμια και σκηνικά.

