Randy Meisner: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των Eagles

O Randy Meisner, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Eagles, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως ενημέρωσε η ίδια η μπάντα σε ανακοίνωσή της.

Ο Randy Meisner έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης στο Λος Άντζελες, ύστερα από επιπλοκές της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ανέφεραν οι Eagles.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος αποκαλούνταν και ως «ο πιο γλυκός άνθρωπος στη μουσική βιομηχανία» από τον Don Felder, επίσης μέλος του συγκροτήματος.

Τα τελευταία χρόνια είχε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές, με αποκορύφωμα τον θάνατο της συζύγου του, Lana Rae Meisner, η οποία αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος και πέθανε.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του έπαιζε σε τοπικά συγκροτήματα και στα τέλη της δεκαετίας του 1960 είχε μετακομίσει στην Καλιφόρνια και εντάχθηκε σε ένα country rock συγκρότημα, τους Poco, μαζί με τους Richie Furay και Jimmy Messina.

Ο Meisner, μαζί με τους Don Henley, Glenn Frey και Bernie Leadon, δημιούργησαν τους Eagles της δεκαετία του 1970 και αναδείχθηκαν ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα.

«Ο Randy ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των Eagles και συνέβαλε καθοριστικά στην πρώιμη επιτυχία του συγκροτήματος» αναφέρει η ανακοίνωση των Eagles. «Το φωνητικό του εύρος ήταν εκπληκτικό, όπως φαίνεται στη χαρακτηριστική μπαλάντα του, Take It to the Limit».

Εξελισσόμενοι από το country rock στο hard rock, οι Eagles έκαναν μια σειρά από επιτυχημένα singles και άλμπουμ την επόμενη δεκαετία, ξεκινώντας με το Take It Easy και συνεχίζοντας με τα Desperado, Hotel California και Life in the Fast Lane, μεταξύ άλλων.

Αν πολλοί κριτικοί τους αποδοκίμαζαν ως «επιφανειακούς», οι Eagles κυκλοφόρησαν δύο από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ όλων των εποχών, το Hotel California και το Their Greatest Hits (1971-1975).

Μετά την προσθήκη του Felder στην μπάντα απομακρύνθηκαν από την country και το bluegrass.

Ο Meisner, σε συνέντευξή του, είχε παραδεχθεί πως δεν είχε ακούσει ποτέ τους δίσκους του συγκροτήματος, μέχρι που βρέθηκε σε κάποιο σπίτι όπου τους είχαν βάλει. Τότε παραδέχθηκε πως είναι «πραγματικά καλοί».

Παρέμεινε μέχρι την κυκλοφορία του Hotel California το 1976, του πιο αναγνωρισμένου δίσκου της μπάντας, αλλά αποχώρησε στη συνέχεια.

Του έλειπε το σπίτι του στη Νεμπράσκα και δεν απολάμβανε την δημοσιότητα και τις περιοδείες. Ο αντικαταστάτης του, Timothy B Schmit, παρέμεινε στο συγκρότημα για τις επόμενες δεκαετίες, μαζί με τους Henley, Joe Walsh και Frey, ο οποίος πέθανε το 2016.

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο Meisner δεν πλησίασε ποτέ την επιτυχία των Eagles, αλλά είχε επιτυχίες με τα Hearts on Fire και Deep Inside My Heart και έπαιξε σε δίσκους των Walsh, James Taylor και Dan Fogelberg, μεταξύ άλλων.

Παντρεύτηκε δύο φορές, τη μία όταν ήταν ακόμα έφηβος, και απέκτησε τρία παιδιά.

