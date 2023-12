Πωλήθηκαν σε δημοπρασία τα χρυσά αθλητικά Nike Air Jordan που σχεδιάστηκαν για τον Σπάικ Λι

Ένα ζευγάρι χρυσά αθλητικά παπούτσια Nike Air Jordan, που σχεδιάστηκαν για τον Σπάικ Λι και βρέθηκαν προ μηνών σε κάδο ρούχων για αστέγους, πωλήθηκαν σε δημοπρασία για καλό σκοπό.

Το σπάνιο μοντέλο αθλητικών παπουτσιών Nike Air Jordan πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 50.800 δολαρίων Τα δερμάτινα αθλητικά παπούτσια που σχεδίασε ο Σπάικ Λι, σε χρυσό περίβλημα βρέθηκαν τον Απρίλιο, σε κάδο συγκέντρωσης ρούχων για άστεγους στο Πόρτλαντ και ο δωρητής παραμένει εντελώς ανώνυμος.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση, Portland Rescue Mission (Αποστολή Διάσωσης του Πόρτλαντ) ένας άνδρας παρατήρησε ένα ζευγάρι λαμπερά χρυσά αθλητικά παπούτσια Air Jordan στο κάτω μέρος ενός από τους κάδους δωρεών. Στη συνέχεια, έβαλε τα παπούτσια στην άκρη για να τα ελέγξει το προσωπικό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, καθώς ήταν ολοκαίνουργια.

Η οργάνωση ήρθε σε επαφή με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» και συμφωνήθηκε να πωληθούν τα παπούτσια και το 100% του κέρδους να διατεθεί στην Portland Rescue Mission.

