Πέθανε o William Friedkin, ο σκηνοθέτης του «Εξορκιστή»

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης William Friedkin.

Ο γνωστός για τα βραβευμένα με Όσκαρ «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Ο Εξορκιστής», πέθανε σήμερα στο Λος Άντζελες.

Ο θάνατός του William Friedkin επιβεβαιώθηκε από τον κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Chapman Stephen Galloway, φίλο της συζύγου του Friedkin, Sherry Lansing.

Η τελευταία του ταινία, «The Caine Mutiny Court-Martial», με πρωταγωνιστή τον Κίφερ Σάδερλαντ πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το βιογραφικό του William Friedkin

Ο William Friedkin θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά ταλέντα της γενιάς του, κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» το 1972 ενώ ήταν και υποψήφιος για τον Εξορκιστή το 1974. Και οι δύο ταινίες ήταν υποψήφιες για καλύτερη ταινία.

Μετά την δόξα της ταινίας «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» ήρθε «Ο Εξορκιστής» το 1973. Η ταινία έκανε 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και, μαζί με τον «Νονό», ξεκίνησε την εποχή των υπερπαραγωγών.

Ο Friedkin ξεκίνησε από το ταχυδρομείο του τηλεοπτικού σταθμού WGN του Σικάγο, όπου γρήγορα έφτασε στη σκηνοθεσία τηλεοπτικών εκπομπών και ντοκιμαντέρ. Είπε ότι σκηνοθέτησε περίπου 2.000 τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια εκείνων των πρώτων χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του ντοκιμαντέρ του 1962 «The People vs. Paul Crump», που του χάρισε ένα βραβείο Golden Gate στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και τον οδήγησε στην θέση του επικεφαλής του τμήματος ντοκιμαντέρ στο WBKB.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, άφησε πίσω του τα ντοκιμαντέρ, ελπίζοντας να εισχωρήσει στη δημιουργία ταινιών μεγάλου μήκους. Σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο του «Alfred Hitchcock Presents» όταν ο παραγωγός Steve Broidy τον προσέλαβε για να σκηνοθετήσει το «Good Times», με πρωταγωνιστές τους Σον και Σερ, το 1967.

Ο «Εξορκιστής» αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία του μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Σκηνοθέτησε το «Sorcerer», ένα προκλητικό ριμέικ του «The Wages of Fear» του Henri-Georges Clouzot. Πέρασε κατά πολύ τον προϋπολογισμό και απογοητεύτηκε. Ακολούθησαν τα «The Brink’s Job», το αμφιλεγόμενο «Cruising» και η κωμωδία του 1983 «Deal of the Century».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, συνεργάστηκε με τον William Peter Blatty για τον «Εξορκιστή III», αλλά ο Friedkin αποχώρησε λόγω καλλιτεχνικών διαφορών.

Το 1985, έδειξε την ικανότητά του ως ενδιαφέρων στιλιστικός σκηνοθέτης με το «To Live and Die in L.A.», ένα όμορφο θρίλερ με καλή απήχηση που είχε όμως μέτρια οικονομική επιτυχία.

Εκτός από το «Rampage» το 1987, ο Friedkin περνούσε τον περισσότερο χρόνο του δουλεύοντας στην τηλεόραση σε σειρές όπως «Tales From the Crypt«, «The Twilight Zone», «Space Quest" και «C.A.T. Ομάδα». Το 2000 σκηνοθέτησε το μέτριας επιτυχίας στρατιωτικό δράμα «Rules of Engagement».

William Friedkin: Η επανέκδοση του Εξορκιστή

Στο μεταξύ σκηνοθέτησε ένα ριμέικ του «Twelve Angry Men» για την καλωδιακή τηλεόραση που έτυχε θετικής υποδοχής, καθώς και το ντοκιμαντέρ «Howard Hawks: American Artist». Η επανέκδοση του Εξορκιστή με συμπληρωματικό υλικό απέφερε έσοδα 40 εκατομμυρίων δολαρίων στις Η.Π.Α.

Ο Friedkin κυκλοφόρησε το «The Hunted» το 2003 με τους Τόμι Λι Τζόουνς και Μπενίσιο ντελ Τόρο και το «Bug» το 2007.

Το 2011 ολοκλήρωσε το «Killer Joe» με τον Μάθιου Μακόναχι. Η ταινία, που εκτιμάται ότι είχε προϋπολογισμό 11 εκατομμυρίων δολαρίων, απέφερε μόλις 4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ο Friedkin σκηνοθέτησε επίσης δύο επεισόδια του «CSI».

Γεννημένος στο Σικάγο, ο Friedkin φοίτησε στο Senn High School, όπου δεν ήταν πολύ καλός μαθητής, αλλά προσπάθησε να αναπτύξει την ικανότητά του στο μπάσκετ σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ποτέ δεν ψήλωσε αρκετά άλλαξε την καριέρα του και ακολούθησε τη δημοσιογραφία.

Ήταν παντρεμένος με την παρουσιάστρια ειδήσεων Kelly Lange και τις ηθοποιούς Lesley-Anne Down και Jeanne Moreau ενώ η τελευταία σύζυγός του ήταν η Sherry Lansing.

Με πληροφoρίες του Variety/Guardian