Πέθανε ο Τοπόλ, ο διάσημος «Βιολιστής στη Στέγη»

Ο Τζεμ Τοπόλ, που έγινε γνωστός μόνο με το επίθετό του, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο ηθοποιός έγινε διάσημος για την θεατρική και κινηματογραφική του ερμηνείας ως «Βιολιστής στη Στέγη» ενώ συμπρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο» και «Flash Gordon».

Ο Τοπόλ πέθανε χθες στο Τελ Αβίβ μετά από μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ στα 87 του χρόνια.

Το θάνατό του Τοπόλ επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Isaac Herzog, που τον περιέγραψε ως έναν «χαρισματικό ηθοποιό που κατέκτησε πολλές σκηνές στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, γέμισε κινηματογραφικές οθόνες με την παρουσία του και μπήκε βαθιά μέσα στις καρδιές μας».

Η ζωή και το έργο του Τοπόλ

Ο Τοπόλ γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1935. Ξεκίνησε τη μακροχρόνια πορεία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τέβι στο μιούζικαλ «Ο Βιολιστής στη Στέγη» το 1967, οπότε και εμφανίστηκε στην παραγωγή του West End.

Έγιναν 2.030 παραστάσεις. Πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική εκδοχή του Norman Jewison του 1971, η οποία είχε προϋπολογισμό στα 9 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε 80 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία ήταν υποψήφια για 8 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και ανδρικού ρόλου για τον Τοπόλ, ωστόσο η ταινία κέρδισε 3 χρυσά αγαλματίδια.

Τη σεζόν 1990-1991 έγινε μία θεατρική μεταφορά του «Βιολιστή στη Στέγη» στο Μπρόντγουεϊ. Η παράσταση κέρδισε ένα βραβείο Tony για την παραγωγή και ο Τοπόλ προτάθηκε για καλύτερη ερμηνεία σε μιούζικαλ.

Ο Τοπόλ είχε υποδυθεί ξανά τον ρόλο του Τέβι το 1983 στο Λονδίνο ενώ ακολούθησε περιοδεία στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Μετά το remake του Μπρόντγουεϊ το 1990, υποδύθηκε ξανά τον ρόλο σε μία παραγωγή στο Λονδίνο το 1994 ενώ ακολούθησαν διάφορες παραγωγές στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Το 1980 είχε πρωταγωνιστήσει ως Δρ. Χανς Ζάρκοφ στο «Flash Gordon». Τη επόμενη χρονιά ο Τοπόλ εμφανίστηκε δίπλα στον Ρότζερ Μούρ στη ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο», όπου υποδύθηκε τον Έλληνα λαθρέμπορο, που βοηθά τον Τζέιμς Μποντ να νικήσει τον κακό.

Τη δεκαετία του 1980 ο Τοπόλ συνέχισε με συμμετοχές σε διάφορες παραγωγές όπως «The Winds of War» (1983) και «War and Remembrance» (1988-89).

Παράλληλα, εμφανίστηκε και στην ισραηλινή ταινία, το «Roman Behemshechim» του Oded Kotler (1985) και τη μίνι σειρά «Queenie» (1987), δίπλα στον Κερκ Ντάγκλας.

Η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους του Τοπόλ ήταν η ταινία του 1998 «Left Baggage» σε σκηνοθεσία Jeroen Krabbé.

Ο Τοπόλ έγινε ευρέως γνωστός στο αμερικανικό κοινό από την συμμετοχή του στην ταινία «Sallah» του 1964, σε σκηνοθεσία Ephraim Kishon και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στα εβραϊκά με αγγλικούς υπότιτλους.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ εκείνος κέρδισε μία υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες.

Ακολούθησε η πρώτη του εμφάνιση σε αγγλόφωνη ταινία, το «Cast a Giant Shadow» (1966) του Melville Shavelson.

Το 1969, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη βρετανική παραγωγή «Before Winter Comes» της Κολούμπια που σκηνοθέτησε ο J. Lee Thompson ενώ την ίδια χρονιά ο Τοπόλ εμφανίστηκε επίσης στο «A Talent for Loving» του Richard Quine.

Μετά την εξαιρετική επιτυχία του «Βιολιστή στη Στέγη», ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Public Eye» (1972) της Carol Reed, και στην τηλεοπτική ταινία του NBC το 1973, «The Going Up of David Lev».

Το 1975 συμμετείχε στη βιογραφική ταινία μεγάλου μήκους «Galileo» που σκηνοθέτησε ο Joseph Losey και το 1979, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική ταινία του ABC «The House on Garibaldi Street».

Ο Τοπόλ ανέλαβε και παραγωγός του πρωτότυπου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Ipi-Tombi» τη σεζόν 1976-77.

Το 2015, ο Τοπόλ τιμήθηκε από το Ισραήλ για τα επιτεύγματα της ζωής του.

Με πληροφορίες του Variety