Πέθανε ο μουσικός Λεό Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

Ήταν ο πατέρας της Βίκυς Λέανδρος - Ήταν ο συνθέτης του «Après Toi»

Πέθανε, σε ηλικία 102 ετών, ο Λεό Λέανδρος.

Υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ο Λεό Λέανδρος άφησε το στίγμα του ως πολύπλευρος καλλιτέχνης και ως ο μέντορας πίσω από τη μεγάλη επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος.

Ποιος ήταν ο  Λεό Λέανδρος

Ο Λεό Λέανδρος γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανιας και την δεκαετία του '50 μετανάστευσε στη Γερμανία για να σταδιοδρομήσει στη μουσική.

Χρησιμοποίησε τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λέο Λέανδρος και Μάριο Πάνας.

Υπήρξε ένας από τους πρώτους ερμηνευτές του ύμνου του Παναθηναϊκού.

Στη Γερμανία, γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως συνθέτης και παραγωγός, ιδιαίτερα για την κόρη του, Βίκυ Λέανδρος, διεθνούς φήμης τραγουδίστρια.

Αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσωπική του καριέρα ως τραγουδιστής για να αφοσιωθεί στην καριέρα της κόρης του.

Ως συνθέτης, συνέβαλε στη νίκη της κόρης του, Βίκυ Λέανδρος, στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1972 με το τραγούδι «Après Toi».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
 
