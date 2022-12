Πέθανε ο Μάικ Χότζες, σκηνοθέτης των ταινιών «Flash Gordon» και «Get Carter»

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο σκηνοθέτης Μάικ Χότζες, γνωστός για τις ταινίες «Get Carter» (1971) και «Flash Gordon» (1980).

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον μακροχρόνιο φίλο και παραγωγό του στην τελευταία ταινία του «I'll Sleep When I'm Dead» Μάικ Κάπλαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Χότζες πέθανε το Σάββατο (17 Δεκεμβρίου) στο σπίτι του στο Ντόρσετ. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα.

Ο Χότζες δούλεψε πρώτα στην τηλεόραση, και στη συνέχεια ακολούθησε το πάθος του στο σινεμά και σκηνοθέτησε την πρωτοποριακή ταινία «Get Carter» του 1971, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν. Η ταινία εμφανίζεται συχνά στις λίστες με τις καλύτερες βρετανικές ταινίες.

Το ριμέικ το 2000 έγινε με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο Χότζες και ο Κέιν επανενώθηκαν για την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Pulp, ένα «κωμικό» θρίλερ για έναν συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να γράψει τα απομνημονεύματα ενός συνταξιούχου κινηματογραφικού αστέρα, τον οποίο υποδύεται ο Μίκυ Ρούνεϊ.

Εκτός από τα αστυνομικά θρίλερ, ο Χότζες είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία της διαστημικής περιπέτειας του 1980 «Flash Gordon», η οποία περιείχε soundtrack που συνέθεσαν οι Queen.

Ήταν αυτός που έδωσε ώθηση στην καριέρα του Κλάιβ Όουεν με τη βρετανική ταινία του 1998 Croupier. Οι δυο τους ξαναδούλεψαν μαζί στην τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του Χότζες, «I'll Sleep When I'm Dead» το 2003, η οποία παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες πλοκής με το σκηνοθετικό ντεμπούτο του «Get Carter».

Άλλα έργα του ήταν τα The Terminal Man, A Prayer For The Dying και Black Rainbow.

Με πληροφορίες του Guardian/NME