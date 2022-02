Η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Βίτι πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όπως ανακοίνωσε ο πρώην δήμαρχος της Ρώμης και κριτικός κινηματογράφου Γουάλτερ Βελτρόνι.

Από το 2001 απείχε από τα φώτα εξαιτίας της μάχης που έδινε με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Eκείνη την χρονιά, όταν είχε δώσει το «παρών» στο προεδρικό Μέγαρο για τα ιταλικά Όσκαρ, τα περίοπτα βραβεία David di Donatello.

«Ο Ρομπέρτο Ρούσο, ο σύντροφός της όλα αυτά τα χρόνια, μου ζήτησε να γνωστοποιήσω πως η Μόνικα Βίτι δεν είναι μαζί μας πια. Το κάνω με μεγάλη θλίψη, αγάπη και νοσταλγία», έγραψε ο Βελτρόνι στο Twitter.



Η Βίτι, κατά κόσμον Maria Luisa Ceciarelli in Rome, υπήρξε μούσα του Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Είχε γεννηθεί το 1931 στη Ρώμη και πρωταγωνίστησε σε ταινίες του Λουίς Μπουνιουέλ του Ντίνο Ρίζι και του Μάριο Μονιτσέλι, αλλά έγινε γνωστή κυρίως από τις ταινίες του Αντονιόνι, του οποίου υπήρξε και σύντροφος.

Σκηνή από το φιλμ Modesty Blaise, του σκηνοθέτη Joseph Losey, 1965

Την δεκαετία του 1960 μεσουράνησε με αξέχαστες ερμηνείες στις ταινίες L'avventura, La Notte, L'eclissi, and Deserto Rosso του «υπαρξιακού κύκλου» φιλμ του Αντονιόνι. Το 1968, ο Αντονιόνι αποφάσισε να ζητήσει τη Μόνικα Βίτι σε γάμο. «Με αιφνιδίασε!», σχολίαζε η Βίτι. «Σκεφθείτε ότι συμβιώνουμε έντεκα χρόνια και ποτέ δεν ετέθη ζήτημα γάμου.»

Εδώ σε μία σκηνή από το φιλμ L'Eclisse, με τον Αλέν Ντελόν

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ αυτών 9 βραβεία David di Donatello, 11 ιταλικές Χρυσές Σφαίρες, μία Αργυρή Άρκτο καλύτερης ηθοποιού και τον Τιμητικό Χρυσό Λέοντα για την προσφορά της στον κινηματογράφο.

Το 2000 η Βίτι παντρεύτηκε τον Ρομπέρτο Ρούσο, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 1973. Τα τελευταία χρόνια ζούσε απομονωμένη στην Ελβετία.

Αξιομνημόνευτες είναι και οι συμμετοχές της στα φιλμ "On My Way to the Crusades, I Met a Girl Who" (1967) με τον Τόνι Κέρτις, "The Girl with a Pistol" (1968) με τον Στάνλεϊ Μπέικερ, "The Bitch Wants Blood" (1969) με τον Μορίς Ρονέ και το "Help Me, My Love" (1969) με τον Albert Sordi, τον πιο δημοφιλή Ιταλό κωμικό της γενιάς του. Με τον Sordi έγινε αργότερα ζευγάρι.

Η Βίτι έπαιξε με τον Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι στην ρομαντική κομεντί του Ettore Scola "Dramma della gelosia" (The Pizza Triangle, του 1970). Εμφανίστηκε σε δύο φιλμ με την Κλαούντια Καρντινάλε, The Immortal Bachelor (1975) και Blonde in Black Leather (1975).