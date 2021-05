Η προσμονή μιας καλοκαιρινής συνάντησης. Η χαρά της αντάμωσης στον Κήπο του Μεγάρου, όπου μικροί και μεγάλοι ζούμε με φίλους, εδώ και χρόνια, βραδιές αξέχαστες, γεμάτες μελωδίες και φωνές που αγαπάμε.

Φέτος, ξαναβρισκόμαστε σ’ αυτή τη δροσερή γωνιά στο κέντρο της πόλης, αφήνοντας πίσω μας ό,τι μας βαραίνει, για να απολαύσουμε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, ακούγοντας ζωντανή μουσική που τόσο μας έλειψε τον προηγούμενο χειμώνα.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο Κήπος θα μας υποδεχτεί με τις μάσκες μας και με καθίσματα σε αποστάσεις ασφαλείας, για να μας φέρει πιο κοντά σε αγαπημένους μας καλλιτέχνες που ανυπομονούν να μοιραστούν μαζί μας τις συνθέσεις και τα τραγούδια τους.

Η αυλαία για τις live βραδιές του Κήπου ανοίγει στις 9/6 με τη συναυλία των Μουσικών της Καμεράτας - Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, σε όργανα εποχής, υπό τον Μάρκελλο Χρυσικόπουλο σε ένα από τα πιο αγαπημένα έργα στην ιστορία της κλασικής μουσικής, τις «Τέσσερις εποχές» του Antonio Vivaldi [Αντόνιο Βιβάλντι]. Δύο μέρες μετά (11/6), το μουσικό κλίμα αλλάζει, με την τραγουδοποιό Ειρήνη Σκυλακάκηνα παρουσιάζει στο κοινό κομμάτια από την καινούργια της δισκογραφική δουλειά (συμπαραγωγή: UNITEDWE FLY IKE-ΜΜΑ), ενώ στις 17/6 η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ethnic, με τη Sugahspank!, τον Blend Mishkinκαι τους Roots Evolution να μας ταξιδεύουν στις υπέροχες χορευτικές μουσικές της Καραϊβικής (συμπαραγωγή: Mellow Productions-ΜΜΑ).

Στη Γιορτή της Μουσικής (21/6), που οργανώνεται κάθε Ιούνιο εδώ και χρόνια στο Μέγαρο, συναντώνται στη σκηνή του Κήπου οι Athens Classical Players, το σύνολο εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, το συγκρότημα encardia με μουσική και τραγούδια από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Chόres της Μαρίνας Σάττι (μουσική διεύθυνση: Ειρήνη Πατσέα). Βωβός κινηματογράφος, στη συνέχεια, με τη θρυλική ταινία «Sunrise» [«H αυγή»] του Friedrich Wilhelm Murnau [Φρήντριχ Βίλχελμ Μούρναου], ένα από τα σπουδαιότερα φιλμ όλων των εποχών, να προβάλλεται με ζωντανή μουσική συνοδεία και αυτοσχεδιασμούς από τον πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο (25/6, συμπαραγωγή: ΜΕΚΕΠ-ΜΜΑ).

Ο Ιούλιος αρχίζει με τη συναυλία Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης – «Οι Κύκλοι ζωντανά στον Κήπο του Μεγάρου», στην οποία ο αγαπημένος τζαζίστας ντράμερ, οι ερμηνευτές Δήμητρα Σελεμίδου και Παναγιώτης Λάμπουρας, πλαισιωμένοι από τζαζ κουαρτέτο καθώς και 10μελή ορχήστρα (μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης) συστήνουν στο κοινό τα κομμάτια του τελευταίου δίσκου του γνωστού δεξιοτέχνη (2/7, συμπαραγωγή: PURE AMKE-ΜΜA), ενώ στις 9/7 η Κατερίνα Πολέμη φέρνει «Λουλούδια στον Κήπο» και υπόσχεται στους θεατές ένα χαρούμενο μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, συντροφιά με τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τον Θέμο Σκανδάμη και τον Δημήτρη Κόψη (συμπαραγωγή: PROSPERO-ΜΜA).

Επιστροφή σε ρυθμικά τζαζ μονοπάτια στις 12/7 με τον «διεθνή» Γιώργο Κοντραφούρη και το Trio του να παρουσιάζουν την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «The Passing» (συμπαραγωγή: PUREAMKE-ΜΜA). Σε μια απόλυτα… εύθυμη βραδιά stand-up comedy (14/7), η Κατερίνα Βρανά φέρνει στον Κήπο τα best of τριών επιτυχημένων παραστάσεών της που μας έκαναν να γελάσουμε με την καρδιά μας(συμπαραγωγή: Mellow Productions-ΜΜA). Στις 16/7 μας περιμένει το σόου «Floating» με τον συνθέτη και περφόρμερ Theodore, στο οποίο θα ακούσουμε κομμάτια από τη όλη του τη δισκογραφία και συνθέσεις από το επόμενο άλμπουμ του που θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στον Κήπο (συμπαραγωγή: UNITED WE FLYIKE-ΜΜA).

Στις 19/7 θα είναι κοντά μας η Πέννυ Μπαλτατζή, με guest τον ελληνοβρετανό καλλιτέχνη D3lta, η οποία θα ξανασυναντήσει τους φίλους της στο νέο της μουσικό «Ραντεβού στον Κήπο!»(συμπαραγωγή: AKANΘΟΣ-ΜΜA). Η αυλαία των φετινών συναυλιών κλείνει στις 21/7 με την Έλλη Πασπαλάπου, με την αισθαντική φωνή της, θα μας χαρίσει τη μαγική βραδιά με τίτλο «Σαν στον κήπο μου», παρέα με δύο αγαπημένους συνεργάτες, τον David Lynch και τον Τάκη Φαραζή (συμπαραγωγή: Cricos-ΜΜA).

Έναρξη προπώλησης για όλες τις συναυλίες | Δευτέρα 24 Μαΐου

Τιμή εισιτηρίου | 15 ευρώ

Ώρα έναρξης | 21:00

Ώρα έναρξης ειδικά για τη Γιορτή της Μουσικής | 20:00

Είσοδος ελεύθερη