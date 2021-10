Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Μπιλ Μάρεϊ δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε κάποια πράγματα που για άλλους είναι τεράστιας σημασίας. Μιλάμε για τον άνθρωπο που δεν έχει ατζέντη. Αντίθετα έχει έναν τηλεφωνητή στον οποίο μπορείς να αφήσεις μήνυμα, αν θες να συνεργαστείς μαζί του. Ο Μάρεϊ θα ακούσει το μήνυμα σου στον δικό του χρόνο και, αν επιθυμεί να δουλέψει μαζί σου, θα σε καλέσει πίσω.

Αυτή του η συνήθεια του έχει κοστίσει αρκετές δουλειές που θα ήθελε, όπως έχει δηλώσει κι ο ίδιος, αυτό το κόστος, όμως, δεν είναι αρκετό για να χαλάσει τη ζεν κατάσταση την οποία έχει προσεγγίσει με τα χρόνια – παρά τη φήμη που τον συνοδεύει, νεότερος ήταν πολύ δύστροπος και πολύ ευέξαπτος.

Κάπως έτσι πρέπει να επικοινώνησαν μαζί του και οι άνθρωποι της Marvel για να του προτείνουν τη συμμετοχή του σε μία από τις προσεχείς τους υπερπαραγωγές. Στη Marvel, βέβαια, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα spoilers και ιδιαίτερα πιεστικοί προς τους συνεργάτες τους, θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών και να ανακοινώνουν οι ίδιοι επισήμως νέα που αφορούν τις παραγωγές τους. Ο Μάρεϊ, όμως, τέτοια δεν τα πολυλογαριάζει κι έτσι αποκάλυψε στο γερμανικό FAZ ότι συμμετέχει στο Ant Man and the Wasp: Quantumania.

O Μάρεϊ δήλωσε στον δημοσιογράφο του μέσου ότι γενικά δεν πολυσυμπαθεί όλες αυτές τις μεταφορές κόμικ, αλλά συμμετείχε πρόσφατα σε μια παραγωγή της Marvel και ότι πείστηκε να πάρει τον ρόλο από τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον οποίο συμπάθησε στις συζητήσεις μεταξύ τους, προσθέτοντας ότι είχε κάνει και μια ταινία που του άρεσε, το Bring it On.

Σκηνοθέτης του Bring it On είναι ο Πέιτον Ριντ, ο τελευταίος γυρίζει για λογαριασμό της Marvel το Ant Man and the Wasp: Quantumania, οπότε ήταν εύκολο να ενώσουμε τις τελείες.

Άγνωστο τι ρόλο έχει αναλάβει ο Μάρεϊ και πόσο μεγάλος είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι για να τον απολαύσουμε στο σύμπαν της Marvel θα πρέπει να περιμένουμε ως τις 28 Ιουλίου 2023, την προγραμματισμένη ημερομηνία διανομής της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες.