O βασιλιάς της σύγχρονης House, Black Coffee, έρχεται στην Αθήνα

Ο βραβευμένος με Grammy super star DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, φέρνοντας ένα από τα εκπληκτικά sets του που πάντοτε απογειώνουν το κοινό και ταυτόχρονα γράφουν ιστορία.

Ένα κυριολεκτικό “φαινόμενο” της χορευτικής μουσικής, ο Black Coffee είναι ένα από εκείνα τα success stories που πραγματικά έχουν σημασία, καθώς με την μετεωρική πορεια του τις πρόσφατες δύο δεκαετίες, όχι απλά προσφέρει διαρκώς υπέροχες μουσικές εμπειρίες, αλλά έχει κατορθώσει να φέρει στο προσκήνιο τη νέα μουσική και τους σύγχρονους δημιουργούς από μια ολόκληρη ήπειρο, την “ξεχασμένη” Αφρική.

Ένας πραγματικός διανοούμενος της μουσικής, επιλέγει να αφήνει τη μουσική του να μιλήσει για αυτόν. Με απίστευτη δημιουργικότητά και με τέτοια πολυσυλλεκτικότητα στις επιρροές του, η house μουσική είναι για αυτόν η μεγάλη του αγάπη και τη χρησιμοποιεί ως ένα μουσικό “όχημα” που ενώνει και μας φέρνει πιο κοντά. Με αυτή τη συνταγή, ο Black Coffee πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία, με τα τραγούδια του να καταγράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια streams: “Drive”, “Your Eyes”, “Ready For You”, “Superman”, “Turn Me On”, “Never Gonna Forget”, “Deep In The Bottom”, το remix στο “In Common” της Alicia Keys είναι μόνο μερικά από τα tracks του που, πλέον, αποτελούν κεφάλαια της ιστορίας της house μουσικής.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο απόγειο της πορείας του, καθώς το 2022 έφερε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του: το έκτο άλμπουμ του “Subconciously” κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Dance/ Electronic. Οι παραγωγές του είναι ιδιαίτερες και τα sets του θεωρούνται άχαστα.

Την Παρασκευή 21 Απριλίου στο Γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο, θα στηθεί μια πραγματική υπερπαραγωγή για να τον υποδεχθεί όπως ακριβώς του αξίζει. Το σετ του Black Coffee θα διαρκέσει πάνω από 3 ώρες, ενώ μαζί τους θα εμφανιστούν κι άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισιτήρια: 29 ευρώ (early bird), 34 ευρώ VIP: 70 ευρώ (early bird) VIP Backstage: 90 Ευρώ (early bird)