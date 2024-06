Ο βασιλιάς Κάρολος με διάσημους προσκεκλημένους στα βραβεία «The King's Foundation Awards»

Ο βασιλιάς Κάρολος παραβρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στην τελετή της απονομής των βραβείων της φιλανθρωπικής του οργάνωσης «The King's Foundation». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο παλατι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο και μεταξύ των διάσημων που έδωσαν το παρών ήταν ο τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βρετανό γαλαζοαίματο να ξεκαρδίζεται στα γέλια με κάποιο αστείο που είπε στην ομήγυρη ο διάσημος τραγουδιστής. Με το αστείο γέλασε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον οποίο την 1η Ιουνίου ο βασιλιάς Κάρολος όρισε νέο πρεσβευτή του ιδρύματός του. Ο 79χρονος Ροντ Στιούαρτ συνοδευόταν από την 53χρονη σύζυγό του Πένι Λάνκαστερ, γνωστή τηλεοπτική πανελίστρια, η οποία αγκάλιασε τον βασιλιά και τον φίλησε στο μάγουλο. Ο Στιούαρτ και η σύζυγός του είναι, ήδη, πρεσβευτές της φιλανθρωπικής οργάνωσης «The King's Foundation» ενώ το 2016 ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχρισε «ιππότη» τον τραγουδιστή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για την προσφορά του στην μουσική και για το φιλανθρωπικό του έργο.



Ανάμεσα στους celebrities προσκεκλημένους ήταν και το διάσημο μοντέλο Ναόμι Κάμπελ καθώς και η ηθοποιός Σιένα Μίλερ. Ο βασιλιάς Κάρολος φωτογραφήθηκε ευδιάθετος μαζί με όλους τους διάσημους καλεσμένους του.

