Νέες εκθέσεις, πρεμιέρες και λάιβ για τα indie kids της Αθήνας

ΜΟΥΣΙΚΗ

Barry Adamson

Ο Barry Adamson μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον εαυτό του. Αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε πιο άμεσα από ποτέ, καθώς θα βρεθείτε απέναντί του σε απόσταση αναπνοής στο πλαίσιο της νέας σειράς συναυλιακών εμπειριών της XLALALA: Up Close and Personal. Σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, ο Barry Adamson, ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, έρχεται να μοιραστεί μαζί μας την εκπληκτική νέα του δουλειά, ενώ παράλληλα θα μας ξεναγήσει σε μια καριέρα δεκαετιών που περνά μέσα από τα σκοτεινά λημέρια των Birthday Party και του εξίσου πολυσχιδούς συνοδοιπόρου του, Nick Cave and the Bad Seeds.

8/2, 21:00, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 205

Calexico

Oι Calexico κάνουν μια στάση στην Ελλάδα για δυο εμφανίσεις την ίδια ημέρα σε διαφορετικές ώρες.

Τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας, Joey Burns και John Convertino, πλαισιωμένα από τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους, τον τρομπετίστα Martin Wenk, περιοδεύουν επιλεκτικά σε λίγους σταθμούς στην Ευρώπη, με αφορμή τη συμμετοχή τους, αυτήν την περίοδο, στο θεατρικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, Camino Real, που παίζεται στο Volkstheater στη Βιέννη. Και φυσικά κάνουν μια στάση στην Ελλάδα για δυο εμφανίσεις την ίδια ημέρα σε διαφορετικές ώρες.

9/2, 18:00 & 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205

ΠΑΡΤΙ

DJ Stingray 313

Ένας από τους πιο ταλαντούχους DJ της γενιάς του σε μια βραδιά αληθινής techno.

Το προσεχτικά διαλεγμένο line-up του COMA Athens συνεχίζεται με τον DJ Stingray, έναν ακόμη DJ που επιλέγει να κρύψει το πρόσωπό του, έχει ένα διακριτό και ωμό industrial ήχο, πιστό στις αξίες της techno, minimal, σκοτεινό και κλιμακούμενο. Ένας από τους πιο ταλαντούχους DJ της γενιάς του σε μια βραδιά αληθινής techno.

8/2, 23:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι

ΘΕΑΤΡΟ

How soon is now

Φωτ.: Γιώργος Καλφαμανώλης

Στο τελευταίο κείμενό της, η Γλυκερία Μπασδέκη, της οποίας η γραφή χαρακτηρίζεται από έναν εξομολογητικό και προσωπικό τόνο, εμπνέεται ελεύθερα από το λογοτεχνικό πρόσωπο της Μαργαρίτας Περδικάρη, μιας νεαρής δασκάλας αστικής καταγωγής, που την περίοδο του εμφυλίου πολέμου η συνεργασία της με το ΕΑΜ θα αποτελέσει την αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μιας ολόκληρης χώρας. Η παράσταση, αξιοποιώντας το θέμα της ελληνικότητας, μιλάει για το ανεπούλωτο τραύμα του εμφυλίου πολέμου.

6/2-16/3, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς

MAMI

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος/ Onassis Stegi

«Η μητέρα μου έφερε στον κόσμο εμένα και χιλιάδες άλλα παιδιά. Ήταν μαία». ΜΑΜΙ, μια παράσταση-ύμνος για όλες τις γυναίκες που μας μεγάλωσαν. Δημιουργός μιας ολότελα δικής του σκηνικής γλώσσας, ο 26χρονος αλβανικής καταγωγής Μάριο Μπανούσι περιοδεύει ήδη ανά τον κόσμο με τα πρώτα έργα του, Goodbye, Lindita (2023) και Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia (2023), και χαιρετίζεται διεθνώς ως το παιδί-θαύμα του ελληνικού θεάτρου. Κι ενώ το θέμα στις προηγούμενες παραστάσεις του ήταν το πένθος, στο ΜΑΜΙ είναι η πηγή της ζωής.

6/2-22/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 14:00, είσοδος: 28-18 ευρώ

Η μητέρα του σκύλου

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι Η Μητέρα του Σκύλου, που συγκαταλέγεται στα 1.001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του, ανεβαίνει στη σκηνή σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

6/2-13/4, θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Aπόρρητο (Νέα Τάξη Πραγμάτων)

Φωτ.: Μαριλένα Αναστασιάδου

Θα τολμούσες να εξομολογηθείς τις πιο προσωπικές σου αλήθειες σε αυτούς που αγαπάς; Μέχρι πού αντέχεις να δοκιμάσεις τα όρια της αποδοχής τους; Και, αλήθεια, σε ποιο σημείο σπάει η κλωστή που κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στην εικόνα που θέλεις να έχεις και τις πιο μύχιες πτυχές σου που συνθέτουν αυτό που πραγματικά είσαι; Ένα σύγχρονο έργο με δονούμενο κοινωνικό λόγο που δίνει στις λέξεις την ορμή της αλήθειας.

7-/2-7/4, Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδημίας 3

Η κληρονομιά μας

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Το έργο του Μάθιου Λόπεζ που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη διεθνή σκηνή και κέρδισε σημαντικά βραβεία καλύτερου νέου έργου, όπως Ολιβιέ (2019) και Τόνι (2020), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πηγή έμπνευσης της Κληρονομιάς μας είναι η Επιστροφή στο Χάουαρντς Έντ του Ε. Μ. Φόρστερ. Ο Μάθιου Λόπεζ δανείζεται στοιχεία από το μυθιστόρημα του Άγγλου, ομοφυλόφιλου συγγραφέα, αναπλάθοντάς τα, προκειμένου να αφηγηθεί την ιστορία μιας παρέας ομοφυλόφιλων ανδρών στη Νέα Υόρκη, στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

7/2-27/4, Εθνικό Θέατρο - Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, Αγ. Κων/νου 22-24, Παρ.-Κυρ. 20:00, είσοδος: 14-22 ευρώ

Αλλαγή: Μέθοδος

Φωτ.: Αλέξανδρος Μποτονάκης

Η Εταιρία Θεάτρου Νεάπολις διασκευάζει και παρουσιάζει το βιβλίο του Εντουάρ Λουί Αλλαγή: Μέθοδος (2021), ένα έργο για τη μεταμόρφωση και την απελευθέρωση από τα δεσμά του φόβου. Ο Εντουάρ Λουί αυτοβιογραφείται, όπως και στα υπόλοιπα βιβλία του. Επιστρέφει στο παρελθόν, το ανατέμνει, το κουβαλάει στο μέλλον και κυρίως χτίζει το παρόν.

8/2-9/3, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: από 8 ευρώ

Λέμονγκρας

Φωτ.: Νίκος Βανδώρος

Μια αληθινή ιστορία, όχι πολύ μακρινή, εξελίσσεται το 2002 σε μια κανονική οικογένεια, σε ένα κανονικό περιβάλλον, σε ένα κανονικό σπίτι. Η απρόσμενη εισβολή του Πέτρου μετατρέπει το ανθοπωλείο «Λέμονγκρας» από χώρο ηρεμίας και ομορφιάς σε τοπίο αναταράξεων και μαύρων εκμυστηρεύσεων. Η γαλήνη στο σπίτι της Φλώρας και του Μάρκου διαταράσσεται όταν το παρελθόν τους γίνεται παρόν.

8/2-13/4, θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Κάπου περνούσε μια φωνή

Φωτ.: Μαίρη Λεονάρδου

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ογδόντα χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια παράσταση-ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και την έκσταση στην οποία οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός. Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρήστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις. Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου», φλανέρ ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

8/2-3/3, bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, Σάβ.-Δευτ. 21:00, είσοδος: 12-14 ευρώ

Παντβάλ - Μια λοξή ματιά στο Υπόγειο

Φωτ.: Λίνα Οικονόμου

Στον σύγχρονο κόσμο των αντιφάσεων, των αμφισβητήσεων και της διαρκούς προσπάθειας του ανθρώπου για την κάθε είδους επιβίωσή του, το Υπόγειο (1864) του Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι παραμένει μια αστείρευτη πηγή αναζήτησης και ανατροπής. Η παράσταση μέσω της αιχμηρής διασκευής της Ηλέκτρας Θεολόγη και της δυναμικής σκηνοθεσίας της Λίλλυς Μελεμέ έρχεται να αναδείξει τη σκοτεινή και αβυσσαλέα πλευρά της ψυχής του ανθρώπου, με τρόπο που δεν περιορίζεται στο παρελθόν αλλά αγγίζει με δύναμη το σήμερα.

10/2-10/4, θέατρο ART 63, 3ης Σεπτεμβρίου 63, Αθήνα, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

Ένας καθρέφτης

Φωτ.: Νάσια Στουραίτη

Σε ένα απολυταρχικό καθεστώς που δεν κατονομάζεται, μια ομάδα καλλιτεχνών του θεάτρου ανεβάζει στη σκηνή ένα απαγορευμένο έργο, κάτω από το ραντάρ ελέγχου της κυβέρνησης. Το έργο Ένας καθρέφτης της Σαμ Χόλκροφτ καυτηριάζει με οξύ τρόπο τις καταχρηστικές δομές της εξουσίας στον χώρο του θεάτρου και ευρύτερα της βιομηχανίας του θεάματος.

10/2-26/3, Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού Βρυσάκι, Βρυσακίου 17, Μοναστηράκι, Δευτ.-Πέμ. 20:30, είσοδος: 8-13 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Chroma

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Μια βαθιά κατάδυση στο φάσμα των χρωμάτων και η ενσάρκωση αυτών μέσα από τη γλώσσα του σώματος και του ήχου. Μια ζωντανή τελετή επί σκηνής, με επίκεντρο τα ενεργειακά κέντρα του σώματος (τσάκρα) που αντιστοιχούν στο κάθε χρώμα.

8-9/2, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: από 13 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Της Λυγερής το φόρεμα, της νύφης το φουστάνι

Μισ έκθεση αφηγηματικού κεντήματος.

Πρόκειται για έκθεση ενός αφηγηματικού κεντήματος, το οποίο ως ιδέα εμπνεύστηκαν η Φανή Καλοκαιρινού, αρχαιολόγος, λαογράφος και επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας - Γιώργος και Λένα Γουργιώτη, και η εικαστικός Ιφιγένεια Σδούκου, προτείνοντας σε σύγχρονες Λαρισαίες, ταλαντούχες κεντήστρες να περιγράψουν την πολυήμερη προετοιμασία του γάμου στην ελληνική παραδοσιακή κοινότητα.

6/2-16/3, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Τρ.-Παρ. 11:00-16:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

Infinito

Χριστίνα Φυτιλή, 40x50cm, Il giardino dei desideri

Με τη νέα σειρά έργων της η Χριστίνα Φυτιλή προσφέρει στον θεατή τη δυνατότητα να βιώσει μια εμπειρία στο άχρονο, μακριά από την πραγματικότητα του σήμερα, μέσω της οπτικής παρατήρησης και της αφής. Κύριο μέλημά της οι επισκέπτες της έκθεσης να έρθουν σε επαφή με τον βαθύτερο συναισθηματικό τους κόσμο και τις μνήμες του παρελθόντος χωρίς περιορισμούς στις σκέψεις, τα συμπεράσματα και τα αισθήματα που τους γεννώνται.

6-28/2, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

Η ανάσα του κενού

Βεντουρης Ανδρέας, Μεταξουργείο Μπενουζίλιο, 35x50, Λάδια σε καμβά 2024

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τα εσωτερικά βιοτεχνικών και βιομηχανικών παμπάλαιων κτιρίων, σε κατάσταση ερήμωσης, όχι όμως ερειπωμένα. Ορθώνονται άλλοτε με κόπο και άλλοτε με ευκολία, αλλά σχεδόν πάντα ακέραια. Το εσωτερικό τους φωτίζεται κυρίως από συστοιχίες παραθύρων αλλά και από μεγάλα απομονωμένα παράθυρα, σύμφωνα με τα απεικονιστικά λεγόμενα του ζωγράφου Ανδρέα Βεντούρη.

6-22/2, Genesis Gallery, Ιπποκράτους 121, Τρ.,Τετ.- Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

LETTERDOM

Ο Πάρις Κούτσικος εξερευνά την αξία του μεμονωμένου γράμματος.

Ο Πάρις Κούτσικος συνομιλεί με τον λετρισμό (Lettrisme), το πρωτοποριακό κίνημα που ίδρυσε ο Ιζιντόρ Ιζού (Isidore Isou, 1925-2007) και συνάμα με πολύ παλαιότερες τεχνικές της γραμματογραφίας (Carmina Figurata, ειλητάρια, καλλιγράμματα). Εξερευνά την αξία του μεμονωμένου γράμματος, επιχειρεί μια δυναμική ανανέωση της αντίληψης του Ιζού ότι το γράμμα είναι απεριόριστα πρόσφορο για κάθε λογής συνδυασμούς, αρκεί να το φορτίσεις και πάλι με αρχέγονες σημασίες, με μνήμες χαμένες στα βάθη του ασυνείδητου, με εικόνες αντλημένες από το παλλόμενο σύμπαν των ονείρων.

6/2-8/3, Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Λυκαβηττός, Τρ., Πέμ. 15:00-20:00, Τετ., Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

διάΚΟΣΜΟΙ en plein air

Ο Δημήτρης Κατσιγιάννης αποτυπώνει πορτρέτα φυτών και κοντινά ύπαιθρα της Κρήτης.

Στη νέα του ατομική έκθεση ο Δημήτρης Κατσιγιάννης αποτυπώνει πορτρέτα φυτών και κοντινά ύπαιθρα της Κρήτης σε μια σειρά από ακουαρέλες μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Η τεχνική του βασίζεται στον γεωμετρικό σχεδιασμό, στην παρατήρηση και στην αποτύπωση των λεπτομερειών και του φωτός «en plein air», δηλαδή επί τόπου.

11/2-1/3, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

Η Αφρική ανάμεσά μας*

Η «Αφρική ανάμεσά μας*» είναι μια έκθεση συμμετοχική, η οποία δίνει φωνή και ορατότητα στην αφροδιασπορική κοινότητα της Ελλάδας.

Μια πρόσφατη δωρεά στο Μουσείο Μπενάκη, με αντικείμενα προερχόμενα κυρίως από τη Νιγηρία, το Καμερούν και την Κένυα, υπήρξε η αφετηρία για τη συλλογή ιστοριών ανθρώπων με καταγωγή από χώρες της Αφρικής που γεννήθηκαν ή ζουν στην Ελλάδα. Η «Αφρική ανάμεσά μας*» είναι μια έκθεση συμμετοχική, η οποία δίνει φωνή και ορατότητα στην αφροδιασπορική κοινότητα της Ελλάδας, σχεδιασμένη από, για και μαζί με πάνω από τριάντα μέλη της κοινότητας, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικανικής Τέχνης και Πολιτισμών ANASA.

11/2-25/5, Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι

Θόδωρος, γλύπτης: Αντί αναδρομικής

Μια πρώτη προσπάθεια ερμηνείας και παρουσίασης του έργου του γλύπτη Θόδωρου μετά τον θάνατό του.

Η έκθεση είναι η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας και παρουσίασης του έργου του γλύπτη Θόδωρου μετά τον θάνατό του και αξιοποιεί σχεδόν όλα τα έργα και το πλούσιο αρχειακό υλικό που κληροδότησε ο γλύπτης στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη βαθιά και προφητική σκέψη του, τις σημαντικότερες στιγμές του έργου του αλλά και τη συνολική πορεία ενός σύγχρονου δημιουργού που με τα λόγια και τις πράξεις του στιγμάτισε τη γλυπτική στην Ελλάδα.

8/2-31/12, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)