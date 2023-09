Μούμιες βρέθηκαν στο Περού κατά τη διάρκεια εργασιών αγωγού αερίου

Μούμιες ανακαλύφθηκαν στο Περού από εργαζόμενους στην υπηρεσία φυσικού αερίου.

Εκτός από τις 8 μούμιες, ο τάφος που ήρθε στο φως περιείχε πίπες οπίου, χαρτιά, κινεζικά τραπουλόχαρτα και παπούτσια. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι περισσότερα από 1.900 ιστορικά ευρήματα έχουν βρεθεί στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, υφασμάτων και βέβαια και μούμιες. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ανήκουν στον πολιτισμό της Ίχμα, έναν πολιτισμό που έζησε σε αυτά τα μέρη γύρω στο 1100 μ.Χ, πριν από τους Ίνκας.

«Ανακτούμε αυτά τα κομμάτια της χαμένης ιστορίας της Λίμα που είναι κρυμμένα κάτω από τους δρόμους», δήλωσε την Παρασκευή ο Jesus Bahamonde, αρχαιολόγος της Calidda, της εταιρείας που διανέμει φυσικό αέριο στην πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

