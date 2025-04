Η Τζίλιαν Άντερσον θέλει να μάθει όλες τις ερωτικές μας φαντασιώσεις

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του πρωτοποριακού best-seller βιβλίου της με τίτλο «Want» η Τζίλιαν Άντερσον και η Bloomsbury, σε συνεργασία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους, απευθύνουν κάλεσμα σε γυναίκες απ' όλο τον κόσμο να μοιραστούν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, τις οποίες θα δημοσιεύσουν σε επιμέλεια της ίδιας της Anderson.

Ο τίτλος του νέου βιβλίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, αλλά τα δικαιώματα για την ελληνική έκδοση έχει πάρει ο εκδοτικός οίκος Bell. Η διάρκεια υποβολής συμμετοχών είναι από τις 23 Απριλίου 2025 έως τις 23 Μαΐου 2025.

Η Τζίλιαν Άντερσον λέει:

«Πριν από δύο χρόνια σάς ζήτησα να μου στείλετε ανώνυμα τις σεξουαλικές σας φαντασιώσεις για ένα βιβλίο που θα δημοσιεύαμε με τον τίτλο "Want".

Εξεπλάγην από την ανταπόκρισή σας. Χιλιάδες γυναίκες μού έγραψαν με ειλικρίνεια και χιούμορ τις σκέψεις τους και ήταν προνόμιο για μένα να προβάλω τις φωνές τους. Ήταν κάτι συναρπαστικό, αποκαλυπτικό και πρωτόγνωρο. Οι συζητήσεις που ξεκίνησε το "Want", η συνειδητοποίηση που προκάλεσε, οι τρόποι απόλαυσης που προώθησε και η απήχηση που είχε πήρε διαστάσεις μεγαλύτερες απ' ό,τι περίμενα.

Δώσαμε σε χιλιάδες γυναίκες την ελευθερία να μιλήσουν για το σεξ χωρίς ντροπή ή διάθεση λογοκρισίας, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στα λόγια αγνώστων και να αναλογιστούν τις δικές τους επιθυμίες – μερικές για πρώτη φορά. Αλλά το "Want" ήταν πολύ περισσότερα για πάρα πολλές γυναίκες, αποτέλεσε την αρχή μιας ουσιαστικότερης συζήτησης. Γι' αυτό θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα διάπλατα με ένα ακόμα βιβλίο, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν, κάνοντάς το πιο διεθνές και ακόμη πιο τολμηρό.

Όταν κάναμε εκείνη την πρώτη έκκληση για επιστολές, υπήρχαν πολλές αμφιβολίες. Δεν ήξερα αν θα μου έστελνε κανείς, ούτε τι είχατε να πείτε. Ή πόσο ποικιλόμορφη και διαφορετική θα ήταν η ανταπόκριση. Ούτε εσείς μπορούσατε να φανταστείτε την επίδραση που θα είχατε δημοσιεύοντας τις φαντασιώσεις σας ή αν η ανωνυμία σας θα παρέμενε ασφαλής. Αλλά τώρα που μερικές από εμάς βρέξαμε τα πόδια μας και ανακαλύψαμε ότι το νερό είναι ζεστό, ασφαλές και φιλόξενο, θα ήθελα να σας ζητήσω ξανά να συμμετάσχετε.

Είτε είστε η βασίλισσα του σεξ είτε δεν έχετε φιληθεί ποτέ, είτε έχετε διαβάσει το "Want" από την αρχή ως το τέλος είτε τώρα ακούτε φορά, θέλω να μάθω τις αγαπημένες σας φαντασιώσεις – και αυτήν τη φορά, θέλω να τις μάθω όλες.

Ίσως είστε μία από τις γυναίκες που έγραψαν την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ολοκλήρωσαν ή δεν πάτησαν το κουμπί αποστολής. Ίσως νομίζατε ότι η φαντασία σας θα ήταν υπερβολική ή ανεπαρκής. Ίσως δεν νιώθατε ασφαλείς. Ίσως το "Want" σάς έδωσε τον τρόπο να σκεφτείτε για πρώτη φορά τις σεξουαλικές φαντασιώσεις και τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε. Ή ίσως δεν είχατε ακούσει καν για το πρότζεκτ μας μέχρι τώρα.

Αν το"Want" ήταν το κλειδί, τώρα είναι η στιγμή να το βάλουμε στην κλειδαριά.

Γι' αυτό, γράψτε μου, ξεκινώντας την επιστολή σας με το "Αγαπητή Τζίλιαν". Κανείς δεν θα μάθει ποτέ ποιες είστε».

Η Alexis Kirschbaum, διευθύντρια της Bloomsbury Trade, λέει: «Η συνεργασία με την Τζίλιαν στην προσπάθεια συλλογής φαντασιώσεων γυναικών που θα προσφέρουμε στους αναγνώστες ήταν μια τεράστια και εμπνευσμένη επιχείρηση. Το επιχειρούμε ξανά για να δώσουμε σε ακόμα περισσότερες γυναίκες την ευκαιρία να συμμετάσχουν και ανυπομονώ να δω τι θα αποκαλύψει το επόμενο βιβλίο».

Λεπτομέρειες για το πώς να συμμετάσχετε, όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.deargillian.com

Η Τζίλιαν Άντερσον είναι βραβευμένη ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, παραγωγός και σκηνοθέτις. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει κερδίσει δύο βραβεία Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες, τρία Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών και το βραβείο θεάτρου Evening Standard. Εκτός από τη δουλειά της ως ηθοποιού, είναι επίσης παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως ακτιβίστρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχει συγγράψει με την Jennifer Nadel το best-seller «We: A manifesto for women everywhere» και το 2023 ίδρυσε τη διαδικτυακή εκδοτική πλατφόρμα G Ode και τη βραβευμένη μάρκα ποτών G-Spot, χάρη στην οποία το να προσέχεις τη σιλουέτα και την υγεία σου δεν σημαίνει ότι θυσιάζεις τη γεύση ή την απόλαυση. Το 2016 χρίσθηκε Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (ΟBE) για τις υπηρεσίες της στην υποκριτική τέχνη. Ζει στο Λονδίνο με τα τρία της παιδιά.