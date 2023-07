Ι Love Greek Museums 2023: Διατίθεται δωρεάν ο εκπληκτικός ξενόγλωσσος οδηγός Μουσείων 2023 της LIFO

Ένας εκπληκτικής αισθητικής, πληρότητας και χρησιμότητας αγγλόφωνος οδηγός για τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας μόλις κυκλοφόρησε από την εκδοτική ομάδα της LIFO. Διατίθεται δωρεάν για τους επισκέπτες της χώρας και τους αγγλόφωνους αναγνώστες μας και αποστέλλεται δωρεάν σε όσους το επιθυμούν μέσω του LIFOShop.

Facebook Twitter © LIFO στοιχεία, μόνιμες συλλογές, αναφορές στα πιο αξιόλογα εκθέματα, εντυπωσιακές φωτογραφίες αλλά και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν επισκέπτες και ταξιδιώτες πριν αποφασίσουν να τα επισκεφτούν, ξεδιπλώνονται σε 150 σελίδες και βολικό σχήμα για να μεταφέρεται εύκολα.

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

The most comprehensive and up-to-date English-language guide to the most important museums in Greece. Historical facts, permanent collections, references to the most remarkable exhibits, and all the useful information visitors and travelers need to know before they decide to visit them.

ORDER YOUR FREE COPY HERE

Facebook Twitter © LIFO

Facebook Twitter © LIFO

Facebook Twitter © LIFO

Facebook Twitter © LIFO

Facebook Twitter © LIFO

Facebook Twitter © LIFO© LIFO

Facebook Twitter © LIFO